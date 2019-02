Elections Sénégal: urnes ouvertes pour les présidentielles. Live resultats

Elections Sénégal 2019: urnes ouvertes

Les urnes ouvrent ce matin pour les élections présidentielles au Sénégal, où le président Macky Sall se présente pour un second mandat. Sall devra obtenir le vote à la majorité pour éviter le second tour. Ses principaux rivaux sont l'ancien premier ministre Idrissa Seck et l'ancien officier des impôts Ousmane Sonko. Cette semaine, Amnesty International a lancé un appel en faveur d'élections libres et non intentionnelles, exhortant les autorités à prendre les mesures appropriées pour que le vote se déroule dans un climat pacifique et dans le plein respect du droit de toute personne d'exprimer son point de vue. vue.

Elections Sénégal: résultats

Les premiers résultats du vote sont attendus dès la clôture des sièges, mais les données finales ne seront pas connues avant le début de la semaine prochaine. Si aucun des candidats ne remporte plus de 50% des voix, le second tour devrait avoir lieu le 24 mars.

Elections Sénégal sondages: president Macky Sall favori

"La victoire au premier tour est incontestable", a déclaré le président sortant lors de l'un des derniers rassemblements à Dakar. Pour leur part, les challengers ont contesté son plan de développement d’infrastructures, considéré comme un gaspillage de l’argent des contribuables, qui ne répond pas aux besoins des citoyens et pourrait créer une dette s’il n’apporte pas les investissements prévus. "Si je suis élu, je jetterai votre plan de gestion de la dette à la poubelle", a déclaré Sonko. En 2017, le Sénégal avait un taux de croissance de 7,2%, dépassant les 6% pour la troisième année consécutive, grâce à un plan de développement qui "a stimulé l'investissement public et le secteur privé", selon la Banque monde. Cependant, les services essentiels tels que la santé et l’éducation sont encore insuffisants. Le taux de pauvreté, bien que élevé, "semble avoir diminué au cours des dernières années", ce qui correspond à 47% du dernier indigène de 2011, a ajouté la Banque mondiale. Fin 2017, le pays enregistrait un taux de chômage de 15,7%, selon l'Institut national de la statistique. Les envois de fonds de la grande diaspora présente en Europe, en particulier en France, en Italie et en Espagne, représentent 10% du produit intérieur brut du pays africain.