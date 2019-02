Elezion Senegal: urne aperte. Ultimi sondaggi, exit poll verso i risultati

Elezioni Senegal: urne aperte per elezioni presidenziali

Urne aperte da questa mattina per le elezioni presidenziali in Senegal, dove il presidente Macky Sall e' in corsa per un secondo mandato. Sall dovra' assicurarsi la maggioranza del voto per evitare il ballottaggio: i suoi principali rivali sono l'ex premier Idrissa Seck e l'ex funzionario del fisco Ousmane Sonko. Questa settimana Amnesty International ha lanciato un appello per elezioni libere e senza intimidazioni, esortando le autorita' a prendere misure appropriate per assicurare che il voto si tenga in un clima pacifico e nel pieno rispetto del diritto di tutte le persone di esprimere il loro punto di vista.

Elezioni Senegal sondaggi: Macky Sall favorito per la conferma a presidente. Attesa per i risultati

Macky Sall, 56 anni, punta a conquistare già al primo turno il suo secondo mandato, per guidare la seconda fase (2019-2023) del suo Piano di sviluppo "Emerging Senegal". Dopo l'esclusione per via giudiziaria di due candidati di primo piano, quali il popolare ex sindaco di Dakar, Khalifa Sall, e il figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade, Karim Wade, il capo dello Stato uscente dovrà vedersela con l'ex premier Idrissa Seck, 59 anni, l'ex ministro degli Esteri Madické Niang, 65 anni, il deputato ed ex ispettore del fisco, Ousmane Sonko, 44 anni, e Issa Sall, 63 anni, docente e fondatore di un'Università privata a Dakar. I primi risultati del voto sono attesi già alla chiusura dei seggi, ma i dati definitivi non si conosceranno prima dell'inizio della prossima settimana. Qualora nessuno dei candidati dovesse conquistare oltre il 50% dei voti, il ballottaggio dovrebbe tenersi il prossimo 24 marzo.