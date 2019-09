Elezioni Afghanistan, Ghani: "Niente rinvii". Ma i talebani promettono sangue

AFGHANISTAN: TALEBANI, FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER IMPEDIRE LE ELEZIONI

I Talebani hanno minacciato di fare "tutto il possibile" per impedire lo svolgimento delle elezioni presidenziali in programma in AFGHANISTAN sabato prossimo. "Boicottate le elezioni e impedite ai vostri parenti di partecipare a questa farsa", ha chiesto la commissione per gli Affari militari del sedicente Emirato Islamico in un appello a "tutti gli afghani credenti e che amano la libertà". In una nota si annuncia che i "mujahedin intendono fermare questo finto processo degli invasori americani e dei loro pochi schiavi attaccando tutti gli agenti di sicurezza a guardia di questo processo" e "prendendo di mira uffici e centri che operano per questa farsa".

"Tutte le strade principali e minori del Paese saranno chiuse dai mujahedin il giorno delle elezioni. Chiediamo ai concittadini di evitare di avventurarsi fuori dalle loro case in questo giorno in modo che nessuno si faccia male", proseguono i Talebani. Sono in totale 14 i candidati alla presidenza dell'Afghanistan tra cui l'attuale presidente Ashraf Ghani. Gli ultimi sondaggi indicano come candidati favoriti lo stesso Ghani, Abdullah Abdullah, 'chief executive' del governo di Kabul, e l'ex signore della guerra, Gulbuddin Hekmatyar.