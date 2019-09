Elezioni Afghanistan, lo sfidante Abdullah: "Ho vinto". Addio negoziati Usa?

Afghanistan: Abdullah Abdullah annuncia vittoria alle elezioni

Abdullah Abdullah, principale rivale del presidente uscente Ashraf Ghani, ha rivendicato la vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali dello scorso weekend, anche se il conteggio ufficiale e' ancora in corso. "Abbiamo il maggior numero di voti in queste elezioni", ha dichiarato Abdullah in una conferenza stampa. "I risultati saranno annunciati dalla Commissione elettorale indipendente, ma abbiamo il maggior numero di voti. Le elezioni non andranno al secondo turno", ha aggiunto.

Potrebbero esserci conseguenze anche sui negoziati, peraltro già interrotti, con gli Stati Uniti di Donald Trump e che dovrebbero coinvolgere anche i talebani. Sul dossier si era speso molto Ghani, la sua sconfitta potrebbe mettere ancora di più in discussione il futuro dei rapporti tra Kabul e Washington.