Elezioni Afghanistan: l'ombra dei talebani. Trump osserva, spettro guerra

ELEZIONI AFGHANISTAN: APPELLO AL VOTO MA LA PAURA E' TANTA

"Andate a votare". E' l'appello agli afghani che arriva dalla 'Commissione elettorale indipendente' (Iec) in vista delle elezioni presidenziali previste per sabato nel Paese martoriato da una guerra infinita. Dal 2001, dalla caduta del regime dei Talebani, è la quarta volta che gli afghani sono chiamati alle urne per le presidenziali. Sul voto pesano le minacce del movimento fondato dal mullah Omar e la campagna elettorale è stata segnata da sanguinosi attacchi, l'ultimo solo ieri sera a Kandahar. "L'Iec è assolutamente pronta a gestire le elezioni di sabato - ha affermato durante una conferenza stampa a Kabul la presidente della commissione, Hawa Alam Nuristani - Chiedo a tutti gli elettori afghani di andare a votare. E' il modo migliore per superare i problemi del Paese". Nuristani ha anche assicurato il massimo impegno della commissione elettorale in nome della "trasparenza", dopo che il voto è stato più volte rinviato e dopo le denunce di brogli e irregolarità diffuse che hanno segnato le presidenziali del 2014.

ELEZIONI AFGHANISTAN: L'OMBRA DEI TALEBANI E LA MINACCIA DI ATTENTATI E VIOLENZE

I Talebani hanno minacciato di fare "tutto il possibile" per impedire lo svolgimento delle elezioni presidenziali in programma in Afghanistan sabato prossimo. "Boicottate le elezioni e impedite ai vostri parenti di partecipare a questa farsa", ha chiesto la commissione per gli Affari militari del sedicente Emirato Islamico in un appello a "tutti gli afghani credenti e che amano la libertà". In una nota si annuncia che i "mujahedin intendono fermare questo finto processo degli invasori americani e dei loro pochi schiavi attaccando tutti gli agenti di sicurezza a guardia di questo processo" e "prendendo di mira uffici e centri che operano per questa farsa". "Tutte le strade principali e minori del Paese saranno chiuse dai mujahedin il giorno delle elezioni. Chiediamo ai concittadini di evitare di avventurarsi fuori dalle loro case in questo giorno in modo che nessuno si faccia male", proseguono i Talebani. Sono in totale 14 i candidati alla presidenza dell'Afghanistan tra cui l'attuale presidente Ashraf Ghani. Gli ultimi sondaggi indicano come candidati favoriti lo stesso Ghani, Abdullah Abdullah, 'chief executive' del governo di Kabul, e l'ex signore della guerra, Gulbuddin Hekmatyar.

ELEZIONI AFGHANISTAN: TRUMP OSSERVA MA C'E' ANCHE IL RISCHIO DI UNA GUERRA CIVILE

Ma al di là dei risultati elettorali, pesa tantissimo la paura. D'altronde solo a Kabul nel corso del 2019 si sono contati 221 morti e più di mille feriti. Al primo turno delle precedenti presidenziali, nel 2014, era andato il 58 per cento degli aventi diritto ma si teme che la percentuale si abbassi sensibilmente, se si considera che alle parlamentari delli scorso anno si erano presentati solamente 39 elettori su cento. Proprio dopo le elezioni del 2014 si scatenò una guerra civile, lo stesso timore che esiste anche adesso. Le elezioni saranno seguite da vicino anche da Washington, con il presidente Donald Trump che al di là delle dichiarazioni ufficiali non ha messo ancora da parte l'obiettivo di raggiungere un accordo nelle trattative con il governo di Kabul e i talebani. La speranza è che dopo il voto possano ripartire i negoziati, non una nuova guerra civile.