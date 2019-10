Elezioni Bolivia 2019, ballottaggio ancora possibile. Continuano gli scontri

ELEZIONI BOLIVIA: PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE, NESSUN BROGLIO

La presidente del Tribunal Supremo Electoral della Bolivia, María Eugenia Choque, nega qualunque broglio elettorale dopo il voto per le presidenziali di domenica. "Come è possibile che dicano che ci sono stati brogli. La stessa Osa (Organizzazione degli Stati americani) ha definito affidabili le liste elettorali e su questa base abbiamo iniziato un processo di censimento massiccio e permanente". Non c'è stato occultamento di alcuna informazione, ha assicurato ancora parlando con il quotidiano locale 'Los Tiempos', mentre migliaia di boliviani scendevano in strada per contestare l'improvvisa sospensione delle operazioni di spoglio delle schede.

ELEZIONI BOLIVIA, BALLOTTAGGIO TRA MORALES E MESA ANCORA POSSIBILE

Nel frattempo, dopo oltre 48 ore di polemiche sull'esito delle elezioni presidenziali in Bolivia, torna in discussione la vittoria al primo turno del capo di Stato uscente, Evo Morales. Dopo lo scrutinio del 96% delle schede, Morales dispone di un vantaggio di 9,36 punti percentuali sul suo principale avversario Carlos Mesa, uno scarto insufficiente per garantirgli la rielezione al primo turno.