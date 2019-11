Elezioni Bolivia, ancora scontri e proteste dopo rielezione di Morales

Bolivia: rielezione Morales, nuovi scontri e feriti a La Paz

Nuovi scontri a La Paz sull'onda della contestata rielezione di Evo Morales. Gli scontri hanno coinciso con il passaggio di una marcia convocata dai collettivi civici che chiedono le dimissioni del presidente boliviano, accusato di brogli nelle elezioni del 20 ottobre. Le tensioni sono cominciate al passaggio di una marcia, nella quale sfilavano molti studenti universitari, vicino a gruppi di sostenitori del presidente nei pressi del quartier generale del governo boliviano.

Minatori, operai e contadini tenevano una veglia a sostegno di Morales. I manifestanti si sono presi a colpi di pietre e manganellate fino a quando non e' arrivata la polizia a disperderli e separarli. Nelle immagini catturate sul posto, si vedono persone che sono rimaste ferite negli scontri, almeno uno delle quali e' stato trasportata in ospedale. In Bolivia le proteste si succedono da piu' di due settimana perche' l'opposizione ha denunciato brogli a favore di Morales, al quale comunque la commissione elettorale ha riconosciuto la conquista di un quarto mandato. La mobilitazione e' stata particolarmente violenta la scorsa settimana, quando ci sono stati anche due vittime.