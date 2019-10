Elezioni Bolivia, Evo Morales in testa ma per la prima volta sarà ballottaggio

Evo Morales è in testa nel primo turno delle presidenziali ma, per la prima volta, il presidente della Bolivia, che sta cercando di ottenere il quarto mandato, sembra costretto ad andare al ballottaggio con lo sfidante, Carlos Mesa. Con l'89% delle schede scrutinate, infatti, il presidente campesino, che dal 2006 porta avanti nel Paese un governo socialista con politiche in favore delle fasce più povere e le comunità indigene che finora gli ha permesso di essere rieletto con grande facilità, ha ottenuto il 45,2% dei voti, con l'ex governatore dell'opposizione al 381%.

Ma dopo questo annuncio dei risultati parziali, la commissione elettorale ha sospeso la trasmissione dei risultati mentre lo stesso Morales è intervenuto per esortare i sostenitori alla calma ed affermare di "essere sicuro che con il voto delle zone rurali, continueremo a garantire il nostro cammino di cambiamento". Per vincere al primo turno, Morales dovrebbe avere il 50% dei voti oppure superare il 40% con 10 punti di distacco dall'avversario.

Sul fronte opposto Mesa ha annunciato di essere arrivato al ballottaggio ed ha definito "estremamente grave" il fatto che le trasmissioni dei risultati elettorali siano state bloccate. "Non permetteremo una manipolazione dei risultati che ovviamente mi danno al ballottaggio", ha scritto su Twitter. Intanto, gli osservatori elettorali dell'Organizzazione degli Stati Americani hanno chiesto immediate spiegazioni a riguardo al Tribunale Supremo elettorale. "E' fondamentale che spieghi perché ha interrotto la trasmissione dei risultati preliminari", si legge in un tweet.

Morales, intanto, parla di "nuovo trionfo, abbiamo vinto un'altra volta, abbiamo vinto quattro elezioni consecutive" affermando di avere "la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza al Senato". Secondo quanto reso noto dal Tribunale elettorale, l'11 per cento di schede ancora da scrutinare sarebbero provenienti dalle aree rurali del Paese dove il presidente campesino ha un grande sostegno.