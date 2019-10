Elezioni Bolivia, Morales verso la rielezione: scontri. Mesa scatena il caos

Elezioni Bolivia: Mesa accusa Morales di brogli, scontri nel Paese

Elezioni presidenziali finite nella violenza in Bolivia: scontri si sono registrati nella capitale e nelle principali citta' del Paese sudamericano, dopo che il leader dell'opposizione Carlos Mesa ha respinto i risultati che, dopo una prima indicazione verso il ballottaggio, sembrano dare invece la vittoria al primo turno a Evo Morales, presidente uscente in cerca di conferma per il quarto mandato. Sostenitori dei due candidati si sono scontrati a La Paz, mentre a Sucre, nel sud, una folla ha dato alle fiamme il quartier generale dell'autorita' elettorali; scontri tra manifestanti e polizia anche a Potosi', la citta' mineraria, dove sono stati assaltati uffici governativi. Violenze ci sono state anche a Oruro, a sud della capitale, nella cittadina meridioanle di Tarija, a Cochabamba al centro e Cobija nel nord.

Elezioni Bolivia, Morales verso la rielezione. Anche La Paz finisce nel caos

"Non riconosceremo questi risultati che fanno parte di una frode vergognosa, che mette la societa' boliviana in una tensione non necessaria", ha affermato Mesa, respingendo i dati. L'ex presidente ha accusato Morales di essere in combutta con il tribunale supremo elettorale (Tse) per modificare i risultati ed evitare il ballottaggio. Timori sono state espressi dagli Usa, cosi' come dagli osservatori per l'Organizzazione degli Stati americani (Oas) che hanno espresso "profonda preoccupazione" per la repentina inversione di rotta, durante il conteggio dei voti, che mostra Morales vicino a una vittoria totale al primo turno. I risultati preliminari indicavano che nessuno dei due contendenti, ne' Morales ne' Mesa, aveva ottenuto la maggioranza, aprendo la strada per un secondo turno. Ma i dati diffusi ieri, dopo un lungo ritardo, davano il presidente uscente saldamente in testa con il 95% dei voti scrutinati. In uno scenario molto polarizzato, il voto e' stato una sorta di referendum per il leader indigeno e i suoi quasi 14 anni di governo: eletto sull'onda del trasporto popolare nel 2006, la sua stella negli anni e' stata offuscata da accuse di corruzione e autoritarismo. Nel 2017 ha ottenuto dalla Corte costituzionale il permesso per correre nuovamente anche se la costituzione consentiva solo due mandati consecutivi. In caso di vittoria, resterebbe al potere fino al 2025. E ora anche la Bolivia, così come il Cile ma anche l'Ecuador, sembra poter sprofondare nel caos.