Elezioni Botswana 2019, per la prima volta il partito al potere rischia il ko

Urne aperte per le elezioni generali in Botswana. Gli oltre 824 mila elettori del paese saranno chiamati ad eleggere i 57 rappresentanti dell'Assemblea nazionale e 490 rappresentanti di governo locale, in una procedura che portera' il leader del partito politico che otterra' la maggioranza dei seggi in parlamento ad ottenere automaticamente la presidenza. Il partito vincitore, come spiega Agenzia Nova, erediterà il difficile compito di risollevare il paese da un contesto di elevata disoccupazione (20 per cento), forte diseguaglianza sociale e da un modello economico ancora eccessivamente dipendente dal mercato dei diamanti

Le elezioni di mercoledì 23 ottobre le prime che il Partito democratico del Botswana (Bdp), al potere dall'indipendenza ottenuta dal Regno Unito nel 1966, si trova ad affrontare con una forte fragilità interna. Il partito al potere ha ottenuto il punteggio peggiore della sua storia alle elezioni generali del 2014, scendendo per la prima volta al di sotto del 50 per cento dei suffragi: al voto di mercoledì affronterà l'Ombrello per il cambiamento democratico (Udc), la coalizione di opposizione guidata dall'avvocato per i diritti umani Duma Boko che a maggio scorso ha ottenuto il sostegno dell'ex presidente Ian Khama, al potere dal 2008 al 2018.

In Botswana è sempre più rilevante la presenza della Cina, che per il momento ha costruito quattro scuole nel paese ma che punta a intensificare i rapporti con il nuovo governo che nascerà dal risultato delle elezioni