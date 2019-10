Elezioni Canada: sfida Trudeau-Scheer. Lo spettro della secessione del Quebec

ELEZIONI CANADA: ALLE URNE PER RINNOVARE IL PARLAMENTO, TESTA A TESTA TRUDEAU-SCHEER

Sono circa 27 milioni gli elettori chiamati alle urne oggi in Canada per rinnovare la camera bassa del parlamento o Camera dei Comuni, assegnando i seggi in palio in base ad un sistema maggioritario uninominale secco. I sondaggi della vigilia hanno fotografato una situazione di parità tra il premier uscente, il liberale Justin Trudeau - che ha governato negli ultimi 4 anni con la maggioranza assoluta - e i conservatori guidati da Andrew Scheer, impegnati come Trudeau a cercare di ottenere i 170 seggi che assicurerebbero al partito vincitore la maggioranza assoluta dei 338 collegi elettorali.

ELEZIONI CANADA: IL RUOLO CENTRALE DEI PARTITI MINORI

Nel caso in cui uno dei due favoriti dovesse andare a formare un governo di minoranza, Trudeau o Scheer dovrebbero farsi appoggiare da partiti minori, tra questi i socialdemocratici del Nuovo partito democratico (Ndp) guidati da Jagmeet Singh, più vicini, come anche gli ambientalisti, ai Liberali. Altra formazione che potrebbe risultare decisiva è il Bloc Quebecois, cresciuto nei sondaggi fino a risultare quasi a parità con i Liberali in Quebec, l'unica provincia in cui il partito federale ha fatto campagna e dove potrebbe aspirare a 30-40 seggi.

ELEZIONI CANADA CON LO SPETTRO DELLA SECESSIONE DEL QUEBEC

Proprio la crescita del Bloc Quebecois e del Ndp - che sembrano aver tolto voti ai due partiti principali - ha allontanato la prospettiva di un governo di maggioranza. Il Blocco resta un partito sovranista - ma lontano dall'idea di promuovere a breve un referendum - promotore di un nuovo sentimento nazionalistico, deciso a chiedere maggiore autonomia per la provincia in tema di immigrazione, fisco e altre questioni. O persino la secessione.