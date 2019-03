Elezioni Estonia: in ascesa la destra euroscettica che vuole la Estxit dall'Ue

ELEZIONI ESTONIA, UNA NUOVA GRANA PER L'UE?

Nuove grane in arrivo per l'Unione europea, questa volta dal Baltico. In Estonia sono in programma domenica 3 marzo le elezioni generali e la destra euroscettica è data come in grande ascesa. Secondo i recenti sondaggi, l'Ekre dovrebbe ottenere tra il 17-20% dei consensi, raddoppiando rispetto a quanto ottenuto alle precedenti elezioni. In testa ai sondaggi il partito di centrosinistra (Ke) con il 28% dei consensi, tallonato dal partito riformatore di centrodestra (Er).

ELEZIONI ESTONIA, EKRE IN ASCESA. IN PASSATO HA PIU' VOLTE PARLATO DI ESTXIT

La campagna elettorale si è concentrata sulle tasse, sulle tensioni per l'istruzione in lingua russa per la minoranza russa d'Estonia e sul divario tra città e campagna. Il successo dell'Ekre potrebbe arrivare grazie alle promesse populistiche di tagliare le tasse sui redditi e le accise e grazie alla retorica anti-immigrati. In passato l'Ekre ha più volte manifestato l'intenzione di uscire dall'Unione europea, con la cosiddetta Estxit. In ogni caso, il risultato frammentato renderà probabilmente complicata la costruzione della coalizione.

ELEZIONI ESTONIA: SOTTOSEGRETARIO SIBILIA (M5S) IN MISSIONE PER VOTO ELETTRONICO

Al voto estone ci sarà anche un po' di Italia con il sottosegretario al ministero dell'Interno Carlo Sibilia. L'esponente M5S è in Estonia per seguire il voto elettronico. Sibilia inconterà l'ambasciatore italiano in Estonia, Filippo Formica. E' poi previsto tra le altre cose, un seminario sulle elezioni parlamentarie, oltre a un summit con Tarvi Martens, capo dell'I-voting process. Domenica, infine, il sottosegretario Sibilia effettuerà una visita nelle stazioni di Polling la mattina, mentre il pomeriggio assisterà alla presentazione della procedura di voto elettronico e la sera al conteggio dei voti.