Elezioni Estonia, vincono i filo europei. Ma c'è l'exploit dei sovranisti

Elezioni Estonia risultati: vince il Partito Riformista filo-europeo

Il Partito Riformista dell'europeista Kaja Kallas ha vinto le elezioni parlamentari in Estonia, che pero' hanno registrato l'exploit dell'ultra-destra sovranista. Il Partito Riformista ha ottenuto il 29,6 per cento dei voti, decisamente di piu' di quanto gli assegnavano i sondaggi, e guadagnera' 5 deputati nel Riigikogu, il Parlamento unicamerale, con 101 seggi. Dietro si e' attestato il Partito del Centro, la formazione di centro-sinistra che guida l'attuale governo tripartito del premier, Juri Ratas, con il 22 per cento dei voti (perde un paio di seggi e scende a quota 25).

Elezioni Estonia risultati: boom dei sovranisti di destra

Al terzo posto l'ultradestra del partito Conservatore del popolo estone (Ekre): la formazione euroscettica e illiberale, che vuole un referendum per l'uscita di Tallin dall'Ue, e' stata la rivelazione della giornata elettorale, conquistando il 17,7 per cento del voto, che la proietterebbe dagli attuali 7 deputati a 19. In realta' questi dati potrebbero non essere rappresentativi, dal momento che finora non e' stato conteggiato il voto inviato elettronicamente durante la settimana e le grandi citta' sono sotto rappresentate.

Elezioni Estonia risultati: Tallin si sposta a destra

Tuttavia, le cifre sembrano riflettere uno spostamento verso il centro-destra in Estonia, un piccolo Paese baltico membro dell'UE e della NATO al confine con la Russia. Proprio il complesso rapporto con il grande vicino orientale e' stato uno dei temi chiave della campagna, sia nel dibattito sulla spesa per la difesa che sulle polemiche sull'uso della lingua russa nelle scuole pubbliche nel Paese, in cui tale minoranza rappresenta il 25% della popolazione.

Elezioni Estonia risultati: il nodo della lingua russa

Il Partito del Centro e' stata storicamente la forza che ha riunito i voti dei russofoni, diventando sempre una formazione cardine fondamentale nella politica estone, che e' abituata a esecutivi di coalizione per dare al Paese un esecutivo stabile. Secondo gli osservatori, la loro percentuale aumentera' al termine del conteggio, perche' la maggior parte del loro sostegno e' concentrata a Tallinn, la citta' piu' popolosa e in cui il conteggio e' piu' indietro.

Elezioni Estonia risultati: al via le consultazioni

Il Partito della Riforma, vincitore delle elezioni, ha fatto una campagna promettendo che la lingua estone, abbastanza simile al finlandese, sarebbe diventata l'unica lingua nelle scuole, a scapito del russo che e' ancora usato in alcune istituzioni. Resta da vedere se il Partito riformista continuera' a respingere qualsiasi alleanza con l'estrema destra, come promesso da Kallas e a impedire l'accesso di Ekre all'esecutivo. Le prime consultazioni tra le parti per la costituzione del nuovo governo inizieranno domani.