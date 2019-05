Belgio, europee e politiche: esonda l'estrema destra fiamminga, giù Michel

Europee, Belgio: in testa la destra e i sovranisti. Terzi i Socialisti

Secondo i risultati provvisori forniti dal Parlamento europeo per il Belgio, in testa alle preferenze c'è il partito di destra, Nuova alleanza fiamminga (N-VA) con il 13,51% e tre seggi. Poco distante e sempre con tre eurodeputati, a sorpresa rispetto ai sondaggi il partito sovranista Interesse Fiammingo (VI.Belang - Vlaams Belang) con l'11,53%. Terzi i Socialisti con il 10,46% e due seggi, poco distanti con il 9,55% i Liberaldemocratici. In netto calo rispetto ai sondaggi i Cristianodemocratici (CD&V) con due seggi e l'8,72%. Segue la Confederazione ecologista ECOLO (Verdi francofoni,7,79%) con due seggi. Altrettanti eurodeputati per il Movimento riformatore del premier Michel (7,63%), mentre i Verdi fiamminghi ottengono un seggio con il 7,44%. Un posto nell'Europarlamento anche per i Socialisti (6,12%)e per il partito dei Lavoratori (5,70%).

Belgio: vola estrema destra Fiandre, vincono socialisti in Vallonia

Ma in Belgio si votava anche per il parlamento, con il governo Michel caduto negli scorsi mesi. Netta affermazione dell'estrema destra fiamminga nelle elezioni politiche in Belgio: grazie a una crescita del 12% rispetto alle ultime consultazioni, il Vlaams Belang diventa il secondo partito del Parlamento delle Fiandre dietro all'altro partito di destra, l'N-VA al governo insieme al partito del premier Louis Michel, che ha perso il 6%. In Vallonia calo dei socialisti (al 25%) mentre i Verdi di Ecolo crescono del 6,4% e arrivano al 15%.