Europee, Danimarca: bene la Vestager, crollano gli alleati di Salvini

Europee, Danimarca: Liberali superano Socialdemocratici

Sorpasso in Danimarca per la testa delle europee. I Socialdemocratici danesi (A) sono stati superati dai Liberali di Venstre (V) che erano dati al secondo posto negli exit poll. Secondo i dati provvisori pubblicati dal Parlamento europeo Venstre ha ottenuto il 23,5% e tre seggi. Stesso numero di europarlamentari dei Socialdemocratici che scendono però al 21,5% nelle percentuali. I Socialisti (Sf), un partito di stampo ambientalista, superano gli euroscettici, con il 13,20%. In forte discesa rispetto alle ultime europee il Partito del Popolo (Df) che passa dal 26,6% al 10,7% e due seggi. Il partito Radicale(B (RV) - Det Radikale Venstre) al 10,10% in crescita ottiene un seggio. I Conservatori e i RossoVerdi un seggio.

Europee, Danimarca: crollo partito del popolo danese alleato di Salvini

Il partito del Popolo Danese, alleato di Matteo Salvini nel gruppo Europa delle nazioni e delle Libertà, passa dal 26,6 ottenuto nel 2014 al 13,2 % in queste elezioni.Il primo partito è quello dei socialdemocratici con il 22,85%, in seconda posizione il partito liberale V- Venstre a cui appartiene Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza uscente, candidata alla presidenza della Commissione. I liberali si affermano con il 20,55% dei voti.