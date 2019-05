Europee, risultati: l'Est si scopre stabile. Trionfo Orban, vince chi governa

Come ampiamente previsto, quella di Viktor Orban alle Europee e' stata una vittoria schiacciante: il partito del premier, Fidesz, ha infatti conquistato il 52% dei consensi, come confermato dalla commissione elettorale statale sulla base dello scrutinio del 99,9% delle schede. Seconda forza politica in Ungheria - ma a notevole distanza - e' la Coalizione democratica di sinistra (Dk) dell'ex primo ministro Ferenc Gyurcsany, con il 16% dei voti, lasciandosi indietro in maniera decisa gli altri partiti dell'opposizione. Tra questi, discreta l'affermazione del nuovo partito liberale Momentum, al 10% dei consensi, che ha battuto il partito di sinistra Mszp - fino ad adesso il primo partito dell'opposizione in Ungheria - precipitato al 6,7%, cosi' com'e' stato certamente al di sotto delle aspettative il risultato del partito di ultradestra Jobbik, crollato dal 15% al 6,4%. La sola Fidesz ottiene cosi' 13 dei complessivi 21 seggi destinati all'Ungheria, uno in piu' rispetto a quelli conquistati nel 2014. Fidesz qualche settimana fa era stata sospesa dal Ppe a causa delle posizioni ed una campagna elettorale decisamente anti-Ue. Per di piu' Orban, notoriamente su posizioni molto dure dal punto di vista del tema migranti, si era spinto a proporre un'alleanza con la compagine sovranista lanciata da Matteo Salvini. Proposta che pero' e' stato respinto con decisione dai vertici del Ppe, a cominciare dal candidato di punta dei popolari, il bavarese Manfred Weber. Dopo l'annuncio dei risultati, il premier ha affermato che "di sperare che si realizzi un cambiamento nell'arena pubblica europea a favore di quei partiti che vorrebbero fermare le migrazioni".

Il Partito Legge e Giustizia del nazionalista Jaroslaw Kaczynski dovrebbe vincere le elezioni europee in Polonia, anche se tallonato da una coalizione di partiti europeisti, secondo gli exit poll pubblicati alla chiusura delle urne. Il Partito Legge e Giustizia (PiS) dovrebbe ottenere il 42,4% contro il 39,1% della coalizione europeista formata - tra gli altri - dai conservatori liberali di Piattaforma Civica e dai Socialdemocratici. Piu' indietro il nuovo partito progressista Wiosna (Primavera), che si sarebbe fermato al 6,6%. Non ha invece superato la soglia per eleggere deputati europei Kukiz'15, il partito di estrema destra che aveva annunciato un alleanza con il M5s di Luigi Di Maio.

In Romania i primi exit poll sulle Europee di oggi danno testa a testa il partito socialdemocratico al governo (Psd) e il principale partito di opposizione, il Pnl (Partito nazionale liberale): entrambi si attestano, secondo i primi dati, al 25,8%. Ottimo risultato che va anche oltre le aspettative per la neoformazione (anche'essa di opposizione) dell'Usr (Unione Salvati Romania, una sorta di Movimento 5 stelle romeno), che secondo i primi exit poll della Curs-Avangarde, sfiorano il 24% delle preferenze. Molto piu' indietro le altre formazioni e crollo dell'Alde che, almeno per il momento, non ha toccato neppure il 5% delle preferenze. L'affluenza era del 46,34% un'ora prima della chiusura dei seggi alle 21 locali (20 italiane), oltre 20 punti in piu' rispetto alle Europee del 2014, quando l'affluenza finale fu del 25,5%. Anche il referendum su giustizia e anticorruzione, svoltosi in contemporanea al voto europeo, e' risultato valido, avendo registrato un'affluenza di circa il 40%, molto al di sopra del quorum minimo del 30% previsto dalla legge.

Ano, il partito del primo ministro ceco, Andrej Babis, ha vinto le elezioni per il Parlamento europeo e conquista sei seggi. Lo rivela l'Ufficio ceco di statistica (Csu). Il principale partito di governo totalizza il 21,18 per cento. Alle sue spalle si piazza il Partito democratico civico (Ods) al 14,54. Seguono il Partito pirata al 13,95, la coalizione di Tradizione responsabilita' prosperita' 09 (Top 09) e Sindaci e indipendenti (Stan) all'11,65, Liberta' e democrazia diretta (Spd) al 9,14, l'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) al 7,24 e il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) al 6,94. Sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, seppur di poco, si trova il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), partner di governo di Ano, che si ferma al 3,95. Il Csu informa che l'affluenza e' stata del 28,7 per cento.

Il partito liberale e europeista Slovacchia Progressista dovrebbe conquistare il primo posto nelle elezioni europee in Slovacchia, secondo dati non ufficiali pubblicati da Dennikn. Il partito SlovacchiaProgressista, che fa riferimento alla nuova presidente Zuzana Caputova, avrebbe ottenuto oltre il 20%, ben al di sopra delle stime di aprile quando le proiezioni dell'Europarlamento gli attribuivano appena l'8%. In seconda posizione c'e' il partito socialdemocratico Smer dell'attuale primo ministro Peter Pellegrini, che con il 15,7% tocca il risultato piu' basso della sua storia alle elezioni europee. Solo terzo con il 12,1% il partito di estrema estrema destra "Nostra Slovacchia", che alcuni sondaggi consideravano come il favorito. Un partito euroscettico, Liberta' e Solidarieta', ha ottenuto quasi il 10%. Molto indietro con il 3,2 per cento l'altro partito di estrema destra Sme Rodina, che le proiezioni davano quasi al 10 per cento.

Alle elezioni europee in Bulgaria affermazione del partito conservatore Gerb del premier Boyko Borissov. Stando all'exit poll della Gallup la forza politica al governo avrebbe ottenuto il 31% dei voti e sette dei 17 seggi della Bulgaria al Parlamento europeo. Il partito socialista di opposizione e' dato al 23,5% (5 seggi) il partito della minoranza turca (Dps) al 14% (3 seggi) e il partito nazionalista Vmro quarto (7,2%) e un seggio. Sopra la soglia di sbarramento e' data anche la coalizione di centrodestra 'Bulgaria democratica' (5,88%).

Il partito di governo croato, il gruppo di centro-destra Hdz, ha vinto le elezioni europee in Croazia anche se ha registrato un calo rispetto alle stime iniziali e ha ottenuto lo stesso numero di seggi, quattro, del principale partito di opposizione, i Socialdemocratici (Sdp). Quando il 99% delle schede è stato scrutinato l'Hdz ha ottenuto il 22,71% dei voti, mentre il Sdp il 18,69%. Inizialmente i Conservatori dovevano ottenere tra 5 e 6 seggi e i Socialdemocratici 3, ma gli equilibri sono cambiati. La Coalizione di Amsterdam, ha ottenuto un seggio, come Zivi zid, gli Indipendenti per la Croazia, formazione di estrema destra, la Lista Mislav Kolaku?ic e i sovranisti.

Svolta a destra della Slovenia nelle elezioni europee 2019. Ha vinto la coalizione Sds-Sls dell'ex premier nazionalista Janez Jansa che secondo i primi exit poll resi noti poco fa avrebbe il 26,48% dei voti dell'elettorato (1.700.00 votanti di cui pero' solo il 28,1% si e' recato ai seggi contro il 24,55% di cinque anni fa) conquistando cosi' tre rappresentanti al parlamento europeo. Segue la Sd con il 18.57% dei voti (2 rappresentanti in Europa), quindi Lms con il 15,61% per cento dei voti (2 rappresentanti), infine la Nova Slovenja con l'11,1% dei voti (1 rappresentante in Europa). "E' positivo - ha detto Jansa al quotidiano sloveno Delo - che la partecipazione sia stata leggermente migliore rispetto a cinque anni fa, e noi non possiamo che essere soddisfatti". Poi ha ringraziato la sua "meravigliosa squadra che ha lavorato sodo. Nel Parlamento europeo ci saranno persone che sanno che si deve lottare per gli interessi sloveni e in grado di sfruttare le potenzialita' del nostro Paese".