Europa Centrale:Kurz ok,exploit Baudet,esonda la destra fiamminga,male Juncker

"Wir haben gewonnen" ("noi abbiamo vinto"). E' questo il grido vittorioso che si ode nelle sedi della OeVP. La Oesterreichische Volkspartei (OeVP), il partito popolare austriaco del 'Kaiser' Sebastian Kurz, ha vinto le elezioni europee in Austria con il 34,9% (e' gia' compreso il volo per corrispondenza) facendo cosi' segnare un incremento del 7,9 % rispetto a cinque anni fa. Le previsioni degli exit pool del pomeriggio vengono cosi' confermate. I Popolari sono stati i piu' votati nello "schiacciato" territorio tra Germania ed Italia che va dal lago di Costanza fino a Vienna staccando di oltre dieci punti percentuali i socialdemocratici della SPOe (23,4%) che registrano un leggero calo (-0,7%) rispetto al 2014. Terza forza politica la FPOe con il 17,2%. Il partito liberale, populista ed euroscettico ha pagato lo scandalo dell'Ibiza-gate degli ultimi giorni costato la carica di vice cancelliere e leader del partito ad Heinz-Christian Strache. Rispetto al 2014 una flessione del 2,5%. Seguono i Verdi con il 14,0% (-0,6%), NEOS con l'8,7% e KPOe (0,8%). Nel Parlamento europeo la OeVP avra' 7 seggi (2 in piu' rispetto alla passata legislatura), la SPOe conferma i suoi 5, la FPOe da 4 scende a 3, i Verdi da 3 scendono a 2 e NEOS conferma il suo seggio. Circa il dato della FPOe, seppur in calo, il segretario generale Harald Vilimsky ha detto che "questo dimostra quanto sia alto il nostro potenziale elettorale". Si attendeva qualcosa di piu' la SPOe che non ha beneficiato dello scandalo-Ibiza. Il vincitore e' senza dubbio il cancelliere Kurz premiato dall'elettorato dopo una settimana molto intensa e soprattutto difficile. Il video-scandalo risalente al luglio 2017, ma reso noto solo pochi giorni prima delle elezioni Europee, ritraeva Strache in un salotto di una villa di Ibiza dialogare e promette appalti ad Aljona Makarowa, sedicente nipote di un oligarca russo. Un filmato che ha causato prima la rottura della coalizione di governo tra OeVP e FPOe, quindi la dimissione in blocco dei ministri della FPOe, ed infine la decisione di indire elezioni anticipate ai primi di settembre. Dell'ottimo risultato delle Europee, Kaiser Kurz dovra' fare tesoro. Domani il cancelliere e' subito atteso in Parlamento per la fiducia - tutt'altro che scontata - dopo la mozione di sfiducia presentata dal partito 'Jetzt'. Se verra' sfiduciato sarebbe la prima volta nella storia per un cancelliere in carica.

In Olanda al Parlamento europeo i laburisti del PvdA di Frans Timmermans ottengono il 18,10%, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte al 15%, mentre i Cristiano democratici (CDA) sono al 12,3%. Sono le prime stime ufficiali del Parlamento europeo basate sugli exit poll. Il partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell'esordiente Thierry Baudet e' all'11%, mentre e' scivolone per il Pvv di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, al 4,10. Il Partito per la Liberta' (Pvv) di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, alle Europee in Olanda. Secondo Europe Elects, con l'85% dei voti contati, la formazione registra il suo record piu' basso e non raggiunge la soglia del 3,85% restando senza seggio all'Eurocamera.

Secondo i risultati provvisori forniti dal Parlamento europeo per il Belgio, in testa alle preferenze c'è il partito di destra, Nuova alleanza fiamminga (N-VA) con il 13,51% e tre seggi. Poco distante e sempre con tre eurodeputati, a sorpresa rispetto ai sondaggi il partito sovranista Interesse Fiammingo (VI.Belang - Vlaams Belang) con l'11,53%. Terzi i Socialisti con il 10,46% e due seggi, poco distanti con il 9,55% i Liberaldemocratici. In netto calo rispetto ai sondaggi i Cristianodemocratici (CD&V) con due seggi e l'8,72%. Segue la Confederazione ecologista ECOLO (Verdi francofoni,7,79%) con due seggi. Altrettanti eurodeputati per il Movimento riformatore del premier Michel (7,63%), mentre i Verdi fiamminghi ottengono un seggio con il 7,44%. Un posto nell'Europarlamento anche per i Socialisti (6,12%)e per il partito dei Lavoratori (5,70%). Ma in Belgio si votava anche per il parlamento, con il governo Michel caduto negli scorsi mesi. Netta affermazione dell'estrema destra fiamminga nelle elezioni politiche in Belgio: grazie a una crescita del 12% rispetto alle ultime consultazioni, il Vlaams Belang diventa il secondo partito del Parlamento delle Fiandre dietro all'altro partito di destra, l'N-VA al governo insieme al partito del premier Louis Michel, che ha perso il 6%. In Vallonia calo dei socialisti (al 25%) mentre i Verdi di Ecolo crescono del 6,4% e arrivano al 15%.

Il Fine Gael (Ppe, europeista) del premier Leo Varadkar si conferma primo partito nella piccola Irlanda alle elezioni Europee, secondo le proiezioni aggiornate di queste ore, con un 29% di voti e una previsione di 4 seggi. Mentre restano al palo gli storici rivali del Fianna Fail (Alde) che nelle parallele elezioni locali sono testa a testa col partito di governo, ma alle Europee rischiano di cedere persino il secondo posto ai Verdi, che volano dall'1,6 al 15%: per di piu' con 2 seggi probabili (contro solo uno del Fianna Fail) grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Altri due seggi dovrebbero andare allo Sinn Fein (sinistra nazionalista), pur in calo dal 15 al 13%, e due a indipendenti di sinistra (tutti e 4 destinati al gruppo europeo Gue/Ngl). Nessuna forza euroscettica di rilievo era in corsa nel Paese, dove l'affluenza resta attorno al 50%. In totale l'Irlanda elegge 13 deputati: due dei quali pero' congelati finche' il Regno Unito non concedera' la sua quota ratificando la Brexit. L'82% degli irlandesi ha votato sì alla liberalizzazione della legge sul divorzio, che attualmente prevede un periodo di separazione di quattro anni, nell'arco degli ultimi cinque, per poter chiedere il divorzio. Questa clausola verrà cancellata. Il divorzio è stato legalizzato in Irlanda soltanto nel 1995, con una maggioranza risicata del 50,3%. Il referendum di venerdì è l'ultima di una serie di misure che riflettono un Paese che cambia, tra queste il referendum sull'aborto e la legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso nel 2015.

I liberali del Partito Democratico (Dp) sono il primo partito del Lussemburgo alle Europee con il 21,4% e scavalcano i cristiano-sociali (Csv) del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che si fermano al 21,1%. Sono i risultati definitivi del Granducato diffusi da Europe Elects. Il Csv ha fatto registrare un calo dei suffragi del 16,5% rispetto al 2014: si tratta del peggior risultato nella storia del partito cristiano-sociale. Migliora invece la posizione dei liberali, che balzano dal terzo al primo posto rispetto a cinque anni fa (+7%). Positiva anche la prestazione dei Verdi, al terzo posto con il 18,9% (dal 15,01% del 2014). Piu' distanti, al 12,2%, i socialisti del Partito Operaio (in linea con il 2014). In aumento le frange sovraniste: il Partito Riformista di Alternativa Democratica passa dal 7,53 al 10%, mentre gli estremisti di destra dei Pirati raddoppiano quasi i loro consensi, dal 4,2 al 7,7%. Volt, la nuova formazione giovanile paneuropea, si ferma al 2,11%.