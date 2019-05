Elezioni europee 2019 risultati Grecia: Tsipras sconfitto, elezioni anticipate

Elezioni europee risultati: Tsipras chiede elezioni anticipate in Grecia

I risultati delle elezioni europee fanno tenere la grande coalizione pro europeisti ma allo stesso tempo destabilizza i governi locali. Il primo segnale importante arriva da Atene. Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha chiesto di convocare elezioni anticipate in Grecia. Secondo i primi dati delle europee il partito Tsipras, Syriza, ha subito una netta sconfitta e si e' fermato al 25% dei consensi, ampiamente superato dai conservatori di Nea Demokratia, al 33,5%.

La Grecia corre dunque verso elezioni anticipate, che avrebbero dovuto tenersi a ottobre, dopo la netta sconfitta nelle urne del partito del premier Tsipras, Syriza. Stando agli exit poll, il partito di sinistra di Tsipras si e' fermata al 25% dei consensi, ampiamente superata ai conservatori di Nea Demokratia, al 33,5%. "La Grecia ha bisogno di un nuovo governo", ha tuonato il capo dei conservatori, Kyriakos Mitsotakis, davanti alle telecamere. Gia' Tsipras aveva evocato un voto anticipato prima dell'apertura delle urne. I socialisti di Kinal, eredi del Pasok, si sono fermati al 7,7%, seguiti dai comunisti del Kke al 5,5%. In netto calo anche la destra estrema di Alba Dorata al 4,5%, che hanno dovuto cedere una parte del proprio elettorato ad una nuova formazione nazionalista, la "Soluzione Greca". "Il popolo ha tolto a Tsipras la sua fiducia", ha detto Mitsotakis. "Il capo del governo deve prendersi le sue responsabilita' e dimittersi per il bene del Paese". L'affluenza in Grecia e' stata di circa il 56%.