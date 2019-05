Europee, risultati Regno Unito: trionfa il Brexit Party di Farage, Tories 5°

Elezioni europee, risultati: il Brexit Party di Farage primo con il 31,5%, crollo Tory. Verso una "hard Brexit" con Johnson

Il Brexit Party di Nigel Farage si profila come il primo partito in Gran Bretagna con un risultato intorno al 31,5%, secondo le prime proiezioni. Lo stesso Farage si e' gia' affrettato ad prevedere "una grande vittoria". Stando ai primi dati, le urne sembrano aver duramente sanzionato i Tories della premier Theresa May, relegati a quinta formazione politica del Regno Unito con il 7,5% dei voti: un tracollo. Questo mentre i liberal-democratici conquistano, sempre stando ai primi dati, il 20% dei consensi, il laburisti si fermano al 16,6%, e i Verdi l'11,6. E ora, visti i risultati delle Europee, Londra potrebbe veleggiare verso una "hard Brexit", considerando anche le dimissioni imminenti di Theresa May e il probabile arrivo a Downing Street di un falco come Boris Johnson.

Il Brexit Party primo in 13 circoscrizioni su 14

Il Brexit party e' arrivato in testa in 13 delle prime 14 circoscrizioni che in Inghilterra hanno annunciato i risultati definitivi delle elezioni per il Parlamento europeo ed in cinque di esse ha ottenuto oltre il 40 per cento dei voti: lo riporta il quotidiano filo-laborista "The Guardian". Si tratta delle aree di Corby (East Midlands), Folkestone & Hythe (South East), Telford & Wrekin (West Midlands), Rugby (West Midlands), Southend (East of England), Sheffield (Yorkshire & the Humber), Newcastle upon Tyne (North East), Durham (North East), Wolverhampton (West Midlands), Wrexham (Wales), Cardiff (Wales), Pembrokeshire (Wales) e Sandwell (West Midlands). Unica eccezione ' la zona di Croydon, nella parte sud di Londra, dove in testa e' arrivato per un soffio il Partito laborista.