Europee, Irlanda: pieno di consensi per Varadkar. Passa il divorzio morbido

Europee: Irlanda, primo Fine Gael (Ppe), boom dei Verdi

Il Fine Gael (Ppe, europeista) del premier Leo Varadkar si conferma primo partito nella piccola Irlanda alle elezioni Europee, secondo le proiezioni aggiornate di queste ore, con un 29% di voti e una previsione di 4 seggi. Mentre restano al palo gli storici rivali del Fianna Fail (Alde) che nelle parallele elezioni locali sono testa a testa col partito di governo, ma alle Europee rischiano di cedere persino il secondo posto ai Verdi, che volano dall'1,6 al 15%: per di piu' con 2 seggi probabili (contro solo uno del Fianna Fail) grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Altri due seggi dovrebbero andare allo Sinn Fein (sinistra nazionalista), pur in calo dal 15 al 13%, e due a indipendenti di sinistra (tutti e 4 destinati al gruppo europeo Gue/Ngl). Nessuna forza euroscettica di rilievo era in corsa nel Paese, dove l'affluenza resta attorno al 50%. In totale l'Irlanda elegge 13 deputati: due dei quali pero' congelati finche' il Regno Unito non concedera' la sua quota ratificando la Brexit.

Irlanda, 82% vota sì ad ammorbidimento legge sul divorzio

L'82% degli irlandesi ha votato sì alla liberalizzazione della legge sul divorzio, che attualmente prevede un periodo di separazione di quattro anni, nell'arco degli ultimi cinque, per poter chiedere il divorzio. Questa clausola verrà cancellata. Il divorzio è stato legalizzato in Irlanda soltanto nel 1995, con una maggioranza risicata del 50,3%. Il referendum di venerdì è l'ultima di una serie di misure che riflettono un Paese che cambia, tra queste il referendum sull'aborto e la legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso nel 2015.