Europee, Lituania: arretrano gli euroscettici. L'economista Nauseda presidente

Europee, Lituania: Cristianodemocratici e Unione Patria primi

I Cristianodemocratici e l'Unione della patria (TS-LKD) sono il primo partito in Lituania con il 19,28% delle preferenze e tre seggi, secondo i dati provvisori. I Socialdemocratici (LSDP) hanno ottenuto il 16,14%, due seggi, mentre l'Unione dei Verdi e degli agricoltori (LV?S) che era dato secondo nei sondaggi ha ottenuto il 12,86%, due seggi. Il Laburisti (DP), un seggio con il 9,20%, stesso numero di eurodeputati per il Movimento Liberale (LRLS) 6,37%. L'Azione elettorale dei polacchi in Lituania (LLRA-K?S), un seggio con il 5,60% e Uno per il centro (LCP) 5,16%, un seggio.

Lituania, l'economista Gitanas Nauseda eletto presidente

In Lituania l'economista Gitanas Nauseda è stato eletto presidente e andrà a sostituire Dalia Grybauskaite, che conclude il suo secondo e ultimo mandato. Cinquantacinque anni, nuovo arrivato in politica, Nauseda ha battuto la rivale Ingrida Simonyte all'odierno ballottaggio con grandissimo distacco: secondo dati non definitivi, ma diffusi dalla tv pubblica LRT con lo spoglio arrivato oltre il 50%, Nauseda ottiene il 73,02 dei voti e Simonyte si ferma al 25,67%.