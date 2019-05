Elezioni europee 2019 risultati Malta: netta vittoria del laburista Muscat

Europee: Malta, i laburisti di Muscat si confermano al 55%

A Malta si conferma la netta vittoria del partito laburista del premier Joseph Muscat, al 55%, secondo le stime delle 18 sulle Europee. I centristi del partito nazionalista seguono al 37%. Nell'arcipelago si e' votato ieri.

EUROPEE: MALTA, MUSCAT "VITTORIA STORICA LABURISTI"

Il Primo Ministro Maltese Joseph Muscat ha dichiarato una vittoria schiaccante per il Partito Laburista nelle elezioni europee. Il Partito Laburista ha attenuto 55% contro il 37 per cento dell'Opposizione Nazionalista, un distacco di circa 45.000 voti. Questo risultato da' la garanzia di quattro seggi elettorali per i Laburisti maltesi nel Parlamento europeo. Questo significa che l'Opposizione Nazionalista ha perso un seggio come era previsto nei sondaggi. In un collegamento telefonico durante una trasmissione speciale sulla rete nazionale, Joseph Muscat ha descritto questa vittoria elettorale "storica e la piu' grande nella storia politica maltese".