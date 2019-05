Europee, Scandinavia-Baltico: arretrano sovranisti e filorussi, bene Vestager

Secondo i risultati provvisori pubblicati dal Parlamento europeo sullo spoglio in Svezia per le elezioni europee, il Partito Socialdemocratico (S) del premier Syeven Lofven è in testa con il 23,60% e cinque dei 20 seggi in palio. Secondo in ordine di preferenze, il partito conservatore dei Moderati (M) con il 16,80% e quattro seggi. Seguono i nazionalisti Democratici svedesi (SD) di Jimmie Akesson con il 15,40%, tre seggi, in calo rispetto al 17% delle politiche del 2018. I Verdi (MP - Miljöpartiet de Gröna) ottengono un buon 11,40%, in salita rispetto ai sondaggi, con due seggi, come i centristi (C - Centerpartiet) con il 10,80% e i Cristianodemocratici (KD) 8,70%. Un seggio per la Sinistra (V 6,70%) e per i Liberali (L-Liberalerna 4,10%).

Sorpasso in Danimarca per la testa delle europee. I Socialdemocratici danesi (A) sono stati superati dai Liberali di Venstre (V) che erano dati al secondo posto negli exit poll. Secondo i dati provvisori pubblicati dal Parlamento europeo Venstre ha ottenuto il 23,5% e tre seggi. Stesso numero di europarlamentari dei Socialdemocratici che scendono però al 21,5% nelle percentuali. I Socialisti (Sf), un partito di stampo ambientalista, superano gli euroscettici, con il 13,20%. In forte discesa rispetto alle ultime europee il Partito del Popolo (Df) che passa dal 26,6% al 10,7% e due seggi. Il partito Radicale(B (RV) - Det Radikale Venstre) al 10,10% in crescita ottiene un seggio. I Conservatori e i RossoVerdi un seggio. Il partito del Popolo Danese, alleato di Matteo Salvini nel gruppo Europa delle nazioni e delle Libertà, passa dal 26,6 ottenuto nel 2014 al 13,2 % in queste elezioni.Il primo partito è quello dei socialdemocratici con il 22,85%, in seconda posizione il partito liberale V- Venstre a cui appartiene Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza uscente, candidata alla presidenza della Commissione. I liberali si affermano con il 20,55% dei voti.

I conservatori finlandesi del Partito di Coalizione Nazionale (Kok), hanno vinto le elezioni europee, secondo i risultati finali diffusi dal Parlamento europeo. Il Kansallinen Kokoomus ha ottenuto il 20,70%, un dato che si discosta pochissimo dagli exit poll, con tre seggi assegnati nel gruppo del Ppe. Secondi, con un sorpasso dell'ultimo minuto, i Verdi del VIHR (Vihreä liitto) che con il 15,90%, superano i Socialdemocratici (Sdp,Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti), che si fermano al 14,70%. Entrambi due seggi. Gli euroscettici del Perussuomalaiset (il Partito dei veri finlandesi) ottiene il 13,90%, pari a due seggi, come il KESK (il partito di Centro) che registra il 13,60% delle preferenze, due seggi. Un eurodeputato per il VAS - Vasemmistoliitto (alleanza di sinistra) 6,90% e SFP (RKP, Partito Popolare svedese di Finlandia) 6,30%.

Alle europee in Estonia, il Partito Riformista e' in testa, secondo i risultati provvisori, con il 26,2%, seguito dai socialdemocratici con il 23,3%. I conservatori euroscettici di Ekre sono soltanto quarti, al 12%, superati dal Partito di Centro (Ke). Ekre, appena due mesi fa, alle elezioni nazionali, era risultato il primo partito. Risultato minimo per Ere, gli alleati del Movimento 5 Stelle, fermi all'1,3%.

Nuova Unità (JV - Jauna Vienotiba), il partito centrista del premier Karins, è in testa alle europee in Lettonia, con il 26,24%, secondo i dati provvisori pubblicati dal Parlamento europeo che assegnano due seggi. Distaccato il partito russofono Socialdemocratico Saskana (SDP - Saskana Socialdemokratiska partija), con il 17,45%, due seggi, che era dato in vantaggio nei sondaggi. Terzo partito con due seggi l'Alleanza nazionale Coal. NA con il 16,40%, sempre due seggi. Segue "Sviluppo" Coal. AP! un seggio con il 12,42% e l'Unione russa di Lettonia (LKS - Latvijas Krievu savieniba) con il 6,24%.

I Cristianodemocratici e l'Unione della patria (TS-LKD) sono il primo partito in Lituania con il 19,28% delle preferenze e tre seggi, secondo i dati provvisori. I Socialdemocratici (LSDP) hanno ottenuto il 16,14%, due seggi, mentre l'Unione dei Verdi e degli agricoltori (LV?S) che era dato secondo nei sondaggi ha ottenuto il 12,86%, due seggi. Il Laburisti (DP), un seggio con il 9,20%, stesso numero di eurodeputati per il Movimento Liberale (LRLS) 6,37%. L'Azione elettorale dei polacchi in Lituania (LLRA-K?S), un seggio con il 5,60% e Uno per il centro (LCP) 5,16%, un seggio. In Lituania l'economista Gitanas Nauseda è stato eletto presidente e andrà a sostituire Dalia Grybauskaite, che conclude il suo secondo e ultimo mandato. Cinquantacinque anni, nuovo arrivato in politica, Nauseda ha battuto la rivale Ingrida Simonyte all'odierno ballottaggio con grandissimo distacco: secondo dati non definitivi, ma diffusi dalla tv pubblica LRT con lo spoglio arrivato oltre il 50%, Nauseda ottiene il 73,02 dei voti e Simonyte si ferma al 25,67%.