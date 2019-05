Europee, Olanda: vince Timmermans. Exploit del populista Baudet, flop Wilders

Europee: Olanda, confermata vittoria laburisti Timmermans

In Olanda al Parlamento europeo i laburisti del PvdA di Frans Timmermans ottengono il 18,10%, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte al 15%, mentre i Cristiano democratici (CDA) sono al 12,3%. Sono le prime stime ufficiali del Parlamento europeo basate sugli exit poll.

Bene i populisti di Baudet, a Wilders nemmeno un seggio

Il partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell'esordiente Thierry Baudet e' all'11%, mentre e' scivolone per il Pvv di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, al 4,10. Il Partito per la Liberta' (Pvv) di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, alle Europee in Olanda. Secondo Europe Elects, con l'85% dei voti contati, la formazione registra il suo record piu' basso e non raggiunge la soglia del 3,85% restando senza seggio all'Eurocamera.