Europee: in Portogallo vince la sinistra. Costa si candida al post Juncker

Elezioni europee 2019 risultati, Portogallo: socialisti al 32,4%

Con il 32,45 il partito socialista del premier Antonio Costa vince le elezioni europee in Portogallo secondo gli exit polls. Il partito socialdemocratico si ferma al 22,9%, il Blocco di Sinistra al 10.25 e la Coalizione Democratica e Unitaria, che riunisce i verdi e il partito comunista al 6%, passa anche il partito animalista col 5,5% ed elegge un deputato.

Portogallo, si fa strada la candidatura del premier Antonio Costa per la Commissione europea

Il successo dei socialisti potrebbe rilanciare la candidatura di Antonio Costa, alla presidenza della commissione europea. Il presidente francese Macron lo aveva indicato tra i possibili candidati al post Juncker e questo risultato potrebbe decisamente rilanciare le sue quotazioni, considerando anche le dichiarazioni del Pse subito dopo il voto. "Il Ppe non ha piu' i numeri e la forza politica per guidare l'Unione europea e la Commissione". Lo ha detto il capogruppo dei Socialisti&Democratici, Udo Bullmann, chiedendo una "nuova alleanza progressista" all'Europarlamento e "un nuovo contratto sociale". Sulla base delle proiezioni "c'e' una piu' di una chance realistica che Frans Timmemans", il capolista dei socialista, diventi presidente della Commissione, "ma la cosa piu' importante e' il contenuto", ha spiegato Bullmann, sottolineando l'importanza della lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali. Ad ogni modo il Ppe "non ha il monopolio naturale" della presidenza della Commissione, "abbiamo bisogno di una nuova alleanza", ha ribadito Bullmann.