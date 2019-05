Europee, Romania: testa a testa tra governo e opposizione. Boom affluenza

Elezioni europee, risultati Romania: testa a testa governo-opposizione sopra 25%

In Romania i primi exit poll sulle Europee di oggi danno testa a testa il partito socialdemocratico al governo (Psd) e il principale partito di opposizione, il Pnl (Partito nazionale liberale): entrambi si attestano, secondo i primi dati, al 25,8%. Ottimo risultato che va anche oltre le aspettative per la neoformazione (anche'essa di opposizione) dell'Usr (Unione Salvati Romania, una sorta di Movimento 5 stelle romeno), che secondo i primi exit poll della Curs-Avangarde, sfiorano il 24% delle preferenze.

Bene nuovo partito Usr a quasi 24%. Boom affluenza, +20% su 2014

Molto piu' indietro le altre formazioni e crollo dell'Alde che, almeno per il momento, non ha toccato neppure il 5% delle preferenze. L'affluenza era del 46,34% un'ora prima della chiusura dei seggi alle 21 locali (20 italiane), oltre 20 punti in piu' rispetto alle Europee del 2014, quando l'affluenza finale fu del 25,5%. Anche il referendum su giustizia e anticorruzione, svoltosi in contemporanea al voto europeo, e' risultato valido, avendo registrato un'affluenza di circa il 40%, molto al di sopra del quorum minimo del 30% previsto dalla legge.