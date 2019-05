Europee, Slovacchia: vince la coalizione europeista di Caputova. Sovranisti ko

Elezioni europee, risultati Slovacchia: vince il partito europeista, estrema destra indietro

Il partito liberale e europeista Slovacchia Progressista dovrebbe conquistare il primo posto nelle elezioni europee in Slovacchia, secondo dati non ufficiali pubblicati da Dennikn. Il partito SlovacchiaProgressista, che fa riferimento alla nuova presidente Zuzana Caputova, avrebbe ottenuto oltre il 20%, ben al di sopra delle stime di aprile quando le proiezioni dell'Europarlamento gli attribuivano appena l'8%.

Slovacchia, male la destra sovranista

In seconda posizione c'e' il partito socialdemocratico Smer dell'attuale primo ministro Peter Pellegrini, che con il 15,7% tocca il risultato piu' basso della sua storia alle elezioni europee. Solo terzo con il 12,1% il partito di estrema estrema destra "Nostra Slovacchia", che alcuni sondaggi consideravano come il favorito. Un partito euroscettico, Liberta' e Solidarieta', ha ottenuto quasi il 10%. Molto indietro con il 3,2 per cento l'altro partito di estrema destra Sme Rodina, che le proiezioni davano quasi al 10 per cento.