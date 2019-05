Elezioni europee 2019 risultati: la Slovenia svolta a destra

Elezioni europee, risultati: Slovenia va a destra, Sds-Sls di Jansa primo col 26,48%

Svolta a destra della Slovenia nelle elezioni europee 2019. Ha vinto la coalizione Sds-Sls dell'ex premier nazionalista Janez Jansa che secondo i primi exit poll resi noti poco fa avrebbe il 26,48% dei voti dell'elettorato (1.700.00 votanti di cui pero' solo il 28,1% si e' recato ai seggi contro il 24,55% di cinque anni fa) conquistando cosi' tre rappresentanti al parlamento europeo.

Segue la Sd con il 18.57% dei voti (2 rappresentanti in Europa), quindi Lms con il 15,61% per cento dei voti (2 rappresentanti), infine la Nova Slovenja con l'11,1% dei voti (1 rappresentante in Europa). "E' positivo - ha detto Jansa al quotidiano sloveno Delo - che la partecipazione sia stata leggermente migliore rispetto a cinque anni fa, e noi non possiamo che essere soddisfatti". Poi ha ringraziato la sua "meravigliosa squadra che ha lavorato sodo. Nel Parlamento europeo ci saranno persone che sanno che si deve lottare per gli interessi sloveni e in grado di sfruttare le potenzialita' del nostro Paese".