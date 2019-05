Europee, risultati Svezia: vince Lofven, in calo i nazionalisti di Akesson

Europee, Svezia: in testa i Socialdemocratici con il 23,6%

Secondo i risultati provvisori pubblicati dal Parlamento europeo sullo spoglio in Svezia per le elezioni europee, il Partito Socialdemocratico (S) del premier Syeven Lofven è in testa con il 23,60% e cinque dei 20 seggi in palio. Secondo in ordine di preferenze, il partito conservatore dei Moderati (M) con il 16,80% e quattro seggi.

Svezia, in calo i nazionalisti di Akesson, alleati di Salvini

Seguono i nazionalisti Democratici svedesi (SD) di Jimmie Akesson con il 15,40%, tre seggi, in calo rispetto al 17% delle politiche del 2018. I Verdi (MP - Miljöpartiet de Gröna) ottengono un buon 11,40%, in salita rispetto ai sondaggi, con due seggi, come i centristi (C - Centerpartiet) con il 10,80% e i Cristianodemocratici (KD) 8,70%. Un seggio per la Sinistra (V 6,70%) e per i Liberali (L-Liberalerna 4,10%).