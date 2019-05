Europee, Ungheria: stravince Orban. "Ora Ue anti migranti e cristiana"

Europee: Ungheria, Orban stravince "ora svolta Ue sui migranti"

Come ampiamente previsto, quella di Viktor Orban alle Europee e' stata una vittoria schiacciante: il partito del premier, Fidesz, ha infatti conquistato il 52% dei consensi, come confermato dalla commissione elettorale statale sulla base dello scrutinio del 99,9% delle schede. Seconda forza politica in Ungheria - ma a notevole distanza - e' la Coalizione democratica di sinistra (Dk) dell'ex primo ministro Ferenc Gyurcsany, con il 16% dei voti, lasciandosi indietro in maniera decisa gli altri partiti dell'opposizione.

Ungheria, nasce l'opposizione liberale

Tra questi, discreta l'affermazione del nuovo partito liberale Momentum, al 10% dei consensi, che ha battuto il partito di sinistra Mszp - fino ad adesso il primo partito dell'opposizione in Ungheria - precipitato al 6,7%, cosi' com'e' stato certamente al di sotto delle aspettative il risultato del partito di ultradestra Jobbik, crollato dal 15% al 6,4%. La sola Fidesz ottiene cosi' 13 dei complessivi 21 seggi destinati all'Ungheria, uno in piu' rispetto a quelli conquistati nel 2014. Fidesz qualche settimana fa era stata sospesa dal Ppe a causa delle posizioni ed una campagna elettorale decisamente anti-Ue. Per di piu' Orban, notoriamente su posizioni molto dure dal punto di vista del tema migranti, si era spinto a proporre un'alleanza con la compagine sovranista lanciata da Matteo Salvini. Proposta che pero' e' stato respinto con decisione dai vertici del Ppe, a cominciare dal candidato di punta dei popolari, il bavarese Manfred Weber. Dopo l'annuncio dei risultati, il premier ha affermato che "di sperare che si realizzi un cambiamento nell'arena pubblica europea a favore di quei partiti che vorrebbero fermare le migrazioni".

Europee:Verhofstadt,stato illiberale Orban ha giorni contati

"Sono elettrizzato nel vedere i liberali di Momentum triplicare i loro risultati rispetto alle scorse elezioni e ottenere circa il 10% dei voti in Ungheria. I giorni dello stato illiberale di Orban sono contati". Cosi' il capogruppo dei liberali al Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, commentando su Twitter il risultato ottenuto dagli alleati ungheresi, che le ultime proiezioni del Parlamento europeo danno al 9,92%. Tale dato consentirebbe al partito ungherese di ottenere due seggi a Strasburgo.