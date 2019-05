Elezioni europee 2019, risultati: Verdi boom, c'è una nuova forza in Europa

Elezioni europee: successo dei Verdi in Germania e in Francia

C'è una nuova forza in Unione europea. Sono i Verdi, protagonisti di un trionfo in Germania ma anche di una grande ascesa in gran parte dell'Europa centrale e settentrionale. In Germania i Verdi sono i vincitori del giorno, con un posizionamento che oscilla tra il 20,8% e il 21,8%. Anche gli exit poll francesi confermano che in queste elezioni europee a uscire vincitori sono i verdi. Il partito ecologista francese e' terzo dopo le formazioni di Le Pen e Macron con il 12,8% delle preferenze. Ha scavalcato i repubblicani e i socialisti che si sono fermati poco sopra il 6%. In Germania i Verdi risultano secondo partito con le previsioni che oscillano attorno al 20%.

Elezioni Europee: Verdi, pronti entrare in maggioranza ma no assegno in bianco

I Verdi sono disponibili a entrare a far parte della maggioranza che guidera' l'Unione nei prossimi cinque anni, ma "non daremo un assegno bianco". Lo annunciano Ska Keller, candidata dei Verdi alla guida della Commissione e Philip Lambert, presidente dei Verdi. "Saremo il 10% del prossimo Parlamento e vorremo far valere questo peso - ha detto Lambert - ma senza cambiamenti sostanziali nelle politiche non ci staremo" a entrare in una maggioranza. "Noi non daremo assegno in bianco". "Ci interessano i contenuti, i risultati indicano che ci e' stato dato un mandato di cambiamento - ha aggiunto Keller - Questo e' un mandato che prendiamo sul serio. Combatteremo per questo, ma servono delle persone che traducano questo impegno".

EUROPEE: JADOT, 'NATA ONDA VERDE EUROPEA'

Grazie al buon risultato degli ecologisti anche in Germania e Belgio, è nata "una onda verde europea". Lo ha rivendicato il leader di Europa Ecologia-I Verdi, Yannick Jadot, commentando il buon risultato del suo partito in Francia, arrivato terzo. "Anche i francesi vogliono che l'ecologia sia al cuore della nostra vita, noi vogliamo che l'ecologia diventi la forza che fa evolvere la nostra società", ha detto.