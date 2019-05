Elezioni europee/ 2014-2019, 5 anni ma sembra un secolo. Com'è cambiata l'Ue

Il conto alla rovescia per le elezioni europee è finito. Un appuntamento cruciale per il futuro dell'Europa. Le forze politiche tradizionali di centrodestra e centrosinistra devono fronteggiare l'avanzata di sovranisti, populisti ed euroscettici. In attesa di conoscere la composizione del nuovo Europarlamento, Affaritaliani.it ha esplorato tutti i temi politici, economici e geopolitici legati al voto di ogni singolo Paese e gli interessi in ballo per le grandi potenze Stati Uniti, Russia e Cina.

LO SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 2019 DI AFFARITALIANI.IT

1° puntata GERMANIA - 2° CIPRO - 3° FRANCIA - 4° CROAZIA - 5° LUSSEMBURGO - 6° ROMANIA - 7° MALTA - 8° POLONIA - 9° SLOVENIA - 10° PAESI BASSI - 11° SLOVACCHIA - 12° REPUBBLICA CECA - 13° IRLANDA - 14° BELGIO - 15° GRECIA - 16° PORTOGALLO - 17° DANIMARCA - 18° FINLANDIA - 19° SVEZIA - 20° AUSTRIA - 21° BULGARIA - 22° ESTONIA - 23° LETTONIA - 24° LITUANIA - 25° SPAGNA - 26° UNGHERIA - 27° REGNO UNITO - 28° GLI INTERESSI DELLA RUSSIA - 29° LA MAPPA DEI SOVRANISTI EUROPEI - 30° GLI INTERESSI DEGLI USA - 31° GLI INTERESSI DELLA CINA

E' passato un lustro, sembra passata un'eternità. L'Europa che si presenta alle urne domenica 26 maggio (anche se le procedure di voto sono già cominciate giovedì in Regno Unito e Olanda) è drasticamente cambiata rispetto a quella che vi si presentava nel 2014. Dai nomi dei protagonisti e degli uomini più potenti alla situazione economica e sociale, dalle rivendicazioni anti establishment alla minaccia del terrorismo fino allo scenario globale. Nulla è come era cinque anni fa.

ITALIA: DAL TRIONFO STORICO DEL PD ALL'AVANZATA DI LEGA E M5S

Se l'Europa è cambiata, l'Italia lo è forse ancora di più. Le Europee del 2014 furono quelle dello storico trionfo del Pd, che arrivò addirittura al 40,8%, sfondando il record storico del 33% ottenuto da Walter Veltroni nel 2008. Il futuro sembrava sorridere a Matteo Renzi, leader del Pd e presidente del Consiglio da tre mesi. Negli anni seguenti, però, quella vittoria schiacciante si è avvicinata a quella celeberrima e illusoria di Pirro, con la lunga caduta cominciata dal referendum costituzionale del dicembre 2016. Il Movimento Cinque Stelle ottenne il 21,6%, rinviando il sorpasso alle elezioni politiche del 2018. Fa sensazione vedere i rapporti di forza nel centrodestra. Forza Italia prese il 16,81% nel 2014, mentre la Lega si fermò al 6,15%, un dato che venne addirittura accolto come un successo. Fratelli d'Italia non centrò il quorum. Oggi, dopo la caduta di Renzi, l'interregno di Gentiloni e la nascita del governo Conte Lega-M5s è tutto, profondamente, cambiato.

UE: DALL'ASSE POPOLARI-SOCIALISTI ALL'ASCESA SOVRANISTA

Cinque anni fa i due partiti europei "tradizionali" ebbero vita facile. Il Partito Popolare Europeo (Ppe) di Angela Merkel e Silvio Berlusconi ottenne 221 seggi, il Pse del Pd arrivò a 191 seggi, ben davanti ai tre partiti populisti/euroscettici che tutti insieme non andarono oltre 150 seggi. Uno scenario che potrebbe cambiare drasticamente dopo il voto di questi giorni. L'ormai decennale alleanza tra Ppe e Pse potrebbe doversi allargare ai Liberali dell'Alde. In crescita rispetto a cinque anni fa anche i Verdi, con i temi ambientalisti che stanno facendo breccia sia in Germania sia nel Nord Europa. I nuovi equilibri potrebbero rispecchiarsi anche nelle cariche, che nella precedente legislatura sono rimaste nelle mani del duopolio Ppe-Pse con Jean-Claude Juncker e Martin Schulz (poi sostituito da Antonio Tajani dopo che il tedesco si candidò alle elezioni in Germania nel 2017). Anche se dovesse formarsi una Grande Coalizione in grado di tenere fuori il gruppo sovranista sembra evidente che alcune tematiche, come la gestione delle frontiere e dei migranti, dovranno per forza di cose essere introiettate anche dai partiti maggioritari.

DA HOLLANDE E RENZI A MACRON E CONTE: COME E' CAMBIATO IL VOLTO DEI "POTENTI" EUROPEI

Il volto del potere a livello interno ai vari paesi è cambiato molto in questi cinque anni. In Italia si è bruciato Matteo Renzi, vittima del Pd e di se stesso. In Francia si è chiusa in maniera ingloriosa la presidenza di François Hollande, pugnalato alle spalle dal suo ex ministro Emmanuel Macron, con i socialisti che sono sprofondati nell'abisso dopo un mandato debole come non mai, tanto che lo stesso Hollande non si è neppure ricandidato nel 2017 per un secondo mandato. Nello stesso abisso sono finiti anche i repubblicani di Sarkozy, con il partito nato dal nulla (En Marche!) di Macron e il Front National (ora Rassemblement National) di Marine Le Pen a dominare improvvisamente la scena. In Germania c'è ancora Angela Merkel, ma la cancelliera ha ormai la data di scadenza, con una grande coalizione zoppicante che non si sa se la potrà portare fino al termine naturale del suo quarto mandato, previsto nel 2021, e la sua delfine Annegret Kramp-Karrenbauer già coinvolta nella difficile missione di non farla rimpiangere. In Spagna il popolare Mariano Rajoy è stato tolto di mezzo da un'inchiesta per corruzione che ha messo in ginocchio il suo partito e al suo posto c'è il socialista Sanchez. Per non parlare del Regno Unito, dove David Cameron si è fatto da parte dopo il devastante esito del referendum sulla Brexit e Theresa May, piombata a Downing Street al suo posto, è stata fagocitata da tre lunghi e infruttuosi anni di trattative che hanno creato il paradossale esito di un Regno Unito che ha già votato per il prossimo Europarlamento.

AL NO EURO AL SOVRANISMO CHE VUOLE CAMBIARE L'UE DALL'INTERNO

Non è cambiato solo il volto dei capi di Stato e di governo ma anche il volto dell'euroscetticismo, ora ribattezzato talvolta populismo e talvolta sovranismo. Nigel Farage e Marine Le Pen sono ancora in prima fila ma solo il primo è rimasto a cavalcare il tema dell'uscita dall'Ue, visti i risultati sul referendum sulla Brexit. La francese, dopo aver perso alle presidenziali del 2017, ha cambiato linea e ora propone il cambiamento dell'Europa dall'interno, con la revisione integrale dei trattati. Il "no euro" e la "Frexit" o la "Italexit" hanno lasciato spazio a un programma di trasformazione radicale dell'Ue, che ora gli euroscettici sentono di poter controllare in maniera più diretta. I movimenti sovranisti sono in ascesa un po' ovunque. In Italia c'è la Lega di Matteo Salvini, in Germania c'è l'Afd, il gruppo di Visegrad ne è diventato l'epicentro nonostante l'ungherese Viktor Orban figura ancora all'interno del Ppe, ma la stessa parabola la stanno vivendo anche i paesi scandinavi e persino la Spagna con Vox.

SCENARIO INTERNO: DALLA CRISI DELLA GRECIA ALL'EMERGENZA MIGRANTI FINO ALL'ONDATA DI TERRORISMO

A livello interno l'Europa ha conosciuto un quinquennio pieno di eventi importanti e drammatici. La crisi in Grecia ha portato alla nascita del governo Tsipras e al referendum del 2015 fino al piano di salvataggio che ha rimesso faticosamente in piedi un paese messo a dura prova anche dall'ondata di migranti dal Medio Oriente dopo l'esplosione della guerra in Siria. Un'emergenza, quella dei migranti, che ha raggiunto l'acme proprio nell'estate del 2015, quella in cui Angela Merkel aveva aperto le frontiere all'arrivo dei siriani ma la situazione è poi sfuggita di mano alla cancelliera. L'Ue ha dovuto concludere un accordo economicamente sanguinoso con la Turchia per chiudere la frontiera esterna orientale dalla quale erano arrivate miriadi di persone verso la Grecia. La crisi si è poi spostata, anche se in realtà non si era mai fermata sin dalla guerra in Libia, verso il Mediterraneo, il Nord Africa e dunque l'Italia. Ma l'Europa è stata scossa, soprattutto a partire dal 2015, da una lunga ondata di attentati terroristici. Isis e foreign fighter sono diventate parole tristemente conosciute in tutto il continente. A partire da una mattina di gennaio 2015 e dall'attacco a Charlie Hebdo a Parigi, per passare poi al Bataclan, a Bruxelles, Nizza, Stoccolma, Barcellona, Berlino, Londra, Strasburgo. Una miscela, quella tra crisi economica (anche se il pil dell'eurozona è in lento ma costante aumento dal 2013), migranti e terrorismo che ha portato all'ascesa dei movimenti nazionalisti e sovranisti.

DALLA GUERRA IN CRIMEA ALLA NUOVA GUERRA FREDDA TRA USA E CINA

Anche a livello geopolitico le cose sono cambiate parecchio. Gli Stati Uniti di Barack Obama hanno lasciato spazio a quelli di Donald Trump, fautore dell'America First e del disimpegno sul Medio Oriente e sull'Africa. I rapporti all'interno dell'Alleanza Atlantica sono ai minimi termini. Washington ha messo nel mirino la Germania di Angela Merkel, che insieme a Macron sta provando a emanciparsi dalla Casa Bianca su molteplici dossier: dalle spese militari ai rapporti con Russia e Cina fino a quelli con l'Iran. Ed ecco allora che Trump sta forzando per cementare la cintura nord orientale per impedire la convergenza tra l'Ue a trazione tedesca, Mosca e soprattutto Pechino. La guerra in Crimea ha infatti riattizzato le tensioni sul fronte orientale, con i paesi scandinavi e del Baltico coinvolti nei grandi timori delle nuove mire di Vladimir Putin. Timori rilanciati dalla fine del trattato Inf. Ma ora l'Europa si è accorta di essere finita all'interno di una nuova sfida globale tra Stati Uniti e la nuova superpotenza, la Cina. Una guerra commerciale che ora ha gettato la maschera e si è tramutata, come dimostra il caso Huawei, in guerra fredda. Per ora tecnologica, anche se le pericolose manovre intorno allo stretto di Taiwan fanno temere a qualcuno che possa diventare anche militare. L'Europa è chiamata a trovare un ruolo all'interno di un gioco che rischia di stritolarla.

Il risultato di queste elezioni, al di là della possibile Grande Coalizione Ppe-Pse-Alde o la molto più complessa convergenza Ppe-sovranisti-conservatori, ci inizierà a dire quanto l'Europa potrà cambiare ancora nei prossimi cinque anni.

@LorenzoLamperti