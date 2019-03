Elezioni europee, guerra interna al Ppe su Orban. Aut aut Belgio: "Noi o lui"

Elezioni europee, il presidente Ppe: "Orban ha superato la linea rossa"

"Il Partito popolare europeo e' una grande famiglia all'interno della quale possono esserci delle differenze, ma c'e' un limite. E Orban ha attraversato la linea rossa". Lo dice il presidente del Ppe, Joseph Daul, riferendosi alla richiesta di diversi partiti popolari europei che hanno chiesto l'espulsione o la sospensione di Fidesz, il partito di Orban, dal Ppe.

Elezioni europee, aut aut dei belgi su Orban: "O lui o noi"

Intervistato da Die Welt, Daul ha confermato di avere ricevuto il numero necessario di richieste da parte dei partiti europei che fanno parte del Ppe per mettere il 'caso Orban' all'ordine del giorno del prevertice dei Popolari del 20 marzo, riunione che tradizionalmente anticipa i lavori del Consiglio europeo. Sarebbero in particolare i belgi a non volere più Orban, tanto che la componente belga del Ppe avrebbe chiarito che se Orban non dovesse essere espulso se ne andrebbero loro.