Francia, Le Pen trionfa con Jordan Bardella:23enne astro nascente della destra

Non solo Marine Le Pen. Il trionfo della destra alle elezioni europee in Francia ha anche il volto di Jordan Bardella, 23enne di origini italiane, si sta affermando come l'astro nascente della nuova ondata radicale francese.

Europee, Bardella (Rn): una lezione di umiltà per Macron

Jordan Bardella, capolista del Rassemblement National di Marine Le Pen, ha affermato che la vittoria del suo partito alle europee "e' una lezione chiara e una lezione di umilta' per il presidente della Repubblica. Sono lui e la sua politica ed essere rigettati". Parole dure anche per l'Ue: "L'Unione Europea non puo' piu' ignorare l'aspirazione dei popoli alla sicurezza". Infine, Bardella ha salutato i risultati ottenuti dai partiti alleati in Europa. "L'avanzata dei nostri alleati in Europa - ha detto Bardella - apre la via alla costituzione di un gruppo potente".

Il 23 enne Jordan Bardella sarà il capolista alle elezioni europee

Jordan Bardella, 23 anni, mamma italiana e papà francese, è già considerato come l'astro nascente della politica francese. E' cresciuto nelle banlieu di Parigi, a Drancy, a Nord della capitale francese. A soli 21 anni ha lanciato il collettivo "Banlieu Patriotes", un movimento di chiara ascendenza sovranista e vicino alla Le Pen, che lo nota e lo nomina suo portavoce per le elezioni presidenziali del 2017.

Jordan Bardella sostituisce Marion Le Pen?

Ora il nuovo passo in avanti del giovane Bardella, capolista alle elezioni europee e potrebbe così diventare uno dei più giovani eurodeputati di sempre. E vincitore. Apprezzato per i suoi modi composti e il suo look preciso e tradizionale, potrebbe davvero fare breccia tra i francesi e sostituire così la nipote Marion Le Pen come delfino della zia Marine.