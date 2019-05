Elezioni europee, governa chi perde. Sanchez pronto a fregare l'Italia

Emmanuel Macron sconfitto in Francia da Marine Le Pen. Angela Merkel in continuo calo con la sua Cdu in Germania. Silvio Berlusconi lontano anni luce dalle percentuali di un tempo in Italia. Tutti sconfitti, tutti al governo dell'Europa. In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni europee, exit poll e proiezioni sembrano disegnare un quadro nel quale gli europei votano (e mai così tanti, come dimostra l'affluenza da record, in primis proprio in Francia) ma nel quale chi va ko riesce in qualche modo a restare al potere.

Marine Le Pen dovrebbe sorpassare nettamente Macron, ma il suo Rassemblement National resterà all'opposizione dell'Europarlamento insieme alla Lega di Matteo Salvini. Si va, come anticipato nei giorni scorsi da Affaritaliani.it, verso una grande coalizione tra Ppe, Pse e Alde. Vale a dire un'alleanza trasversale dove gli azionisti principali saranno Merkel, Macron e Sanchez. Due su tre sconfitti o comunque in netta flessione in casa loro.

Dunque, vero che regge ancora una volta l'asse franco-tedesco ma in questo scenario si inserisce con forza il terzo incomodo, la Spagna. Sanchez, bissando il successo di proporzioni inattese alle politiche del 28 aprile, potrà legittimamente rivendicare un "peso" rilevante per i socialisti, di cui costituisce parte fondamentale, all'interno della partita delle nomine. Non a caso il capogruppo socialista Bullman ha subito alzato la voce, dichiarando che il presidente della Commissione "non spetta al Ppe". Lo stesso ha fatto il liberale Verhofstadt, che ha definito l'Alde "cruciale per la formazione della nuova maggioranza".

L'apertura del Le Figaro sulle elezioni europee 2019

Il tutto andrà a scapito dell'Italia, che avrà con ogni probabilità entrambi i partiti di governo all'opposizione. La Lega sarà il principale azionista della compagine sovranista, il M5s invece è ancora in cerca d'autore. Riuscire a diventare, come aveva detto Di Maio durante la campagna elettorale "ago della bilancia", sembra molto difficile, anche perché gli alleati dei pentastellati non sembrano passarsela bene, con i croati di Zivi Zid e i polacchi di Kukiz '15 che non dovrebbero superare lo sbarramento. Il tutto mentre c'è da registrare la grande avanzata dei Verdi, non solo in Germania ma anche in Francia e nel pacchetto dei paesi del Nord.

L'Europa, che ha dimostrato di "tirare" eccome vista la grandissima affluenza ai seggi, comunque si muove, eccome. Un po' ovunque vince la "disruption", a prescindere dal colore politico. Al governo, però, restano ancora gli stessi.