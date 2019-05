Elezioni europee risultati, M5s senza gruppo. I suoi alleati Ue fanno flop

Elezioni europee: flop alleati, M5S senza gruppo a Strasburgo

Il Movimento Cinque Stelle al momento e' senza una 'famiglia politica' a Strasburgo. Alla luce dei risultati che stanno arrivando dai 28 paesi della Ue, i pentastellati non riusciranno a costituire un gruppo autonomo al Parlamento europeo nella prossima legislatura. E ora si profila lo spettro del Gruppo Misto, a meno che Di Maio non riesca a creare nuove alleanze o non converga in gruppi già esistenti.

M5s, solo i croati di Zivi Zid prendono un seggio: tutti gli altri alleati sono fuori

Tra gli alleati annunciati da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale, che nelle intenzioni del capo politico del M5S avrebbe dovuto diventare "ago della bilancia" dell'assemblea, solo i croati di Zivi Zid hanno ottenuto un seggio. Crollano i polacchi di Kukiz 15, che non dovrebbero portare a Strasburgo nemmeno un parlamentare. Nessun deputato nemmeno per gli estoni di Elurikkuse Erakond. Nessun seggio per i greci di Akkel ne' per i finladesi di Liike Nyt.