Elezioni Germania regionali Turingia, ultimi sondaggi: Linke in testa, Cdu-Afd

Elezioni Germania regionali Turingia, ultimi sondaggi

La Germania si prepara a un'altra tornata fondamentale di elezioni regionali, ancora una volta in una regione (Land) dell'Est, vale a dire la Turingia. Le elezioni in Turingia del 27 ottobre 2019 saranno un test importante per la grande coalizione guidata da Angela Merkel. Un voto particolare, perché la Turingia è una delle regioni meno ricche della Germania dell'Est e ovviamente dell'intera Germania. Negli ultimi sondaggi è data in testa la Linke, con un testa tra Cdu e Afd per il secondo posto. Nel caso di un sorpasso da parte della destra radicale le prime due forze della Turingia potrebbero essere le due ali estreme, dando un messaggio preciso anche a livello nazionale.

Elezioni Germania regionali Turingia, Linke in testa. Testa a testa Cdu-Afd per il secondo posto

Nell'ultimo sondaggio dell'emittente pubblica Ard, in vista delle elezioni in Turingia, la Cdu e Afd si collocherebbero a pari merito al 24%, mentre la Linke è data saldamente in vantaggio con il 29% dei consensi. Un risultato diverso e' quello che esce dal rilevamento dell'altra tv pubblica, la Zdf, secondo il quale la Linke è in testa con il 27%, la Cdu la rincorre con il 26% seguita dall'Afd al 20%, mentre l'Spd si colloca al quarto posto con un crollo al 9%, il minimo storico. Seguono Verdi e Liberali con l'8% e il 5%. La Turingia è l'unico Land in Germania ad avere attualmente un ministro-presidente della Linke. Bodo Ramelow, il governatore di 63 anni sposato in terze nozze con un'italiana, è alla guida del Land dell'Ex Germania orientale dal 2014.