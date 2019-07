Elezioni Giappone, Abe vince ma no supermaggioranza: alt riforma costituzione

ELEZIONI GIAPPONE: VOTO CONFERMA MAGGIORANZA COALIZIONE ABE AL SENATO

I Liberal democratici del premier giapponese Shinzo Abe, in carica dal 2012, e gli alleati del partito Komeito vincono alle elezioni per il rinnovo della Camera alta del Parlamento. Secondo gli ultimi risultati riportati dall'agenzia Kyodo, alla Camera dei consiglieri la coalizione di governo ha conquistato 71 seggi dei 124 interessati dal voto di ieri, circa la metà del totale.

ELEZIONI GIAPPONE: NON CI SONO I NUMERI PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

La coalizione di governo controlla quindi in totale 141 seggi della Camera alta contro i 104 dell'opposizione, ma il partito Liberal democratico di Shinzo Abe e gli alleati di governo non hanno la "super maggioranza" (in entrambe le Camere del Parlamento) necessaria per la revisione della Costituzione pacifista. Abe coltiva da anni l'ambizione di riformare la Costituzione pacifista post bellica, in particolare l'Articolo 9, sulla rinuncia alla guerra, per esplicitare il ruolo delle Forze di autodifesa, le forze armate. Il primo ministro sperava di conseguire l'obiettivo nel 2020.