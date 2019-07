Elezioni Grecia, messaggio ai sovranisti: potremmo morire tutti europeisti

Nel 2015 aveva anticipato l'onda populista e sovranista che di lì a poco si sarebbe espansa a velocità folle in tutta Europa. Ora la Grecia potrebbe tornare a dare un messaggio chiaro agli altri paesi dell'Ue, rendendosi di nuovo protagonista per prima di fenomeni politici in grado di diffondersi in tutto il continente. E stavolta il messaggio che arriva è di segno opposto, con un ritorno a dosi massicce di europeismo.

L'ASCESA DI TSIPRAS

Quattro anni fa i greci, assediati dalle richieste della troika e in preda a una crisi economica e sociale senza precedenti, avevano eletto a furor di popolo Alexis Tsipras, il leader del partito di estrema sinistra Syriza, grazie alla sua promessa di rompere con i dettami dell'austerità imposti dall'Unione europea. Il referendum sull'accordo con Bruxelles non aveva fatto altro che incendiare ancora di più il clima euroscettico che si respirava ad Atene.

TSIPRAS DA POPULISTA A EUROPEISTA

Le cose sono andate poi diversamente. Tsipras si è rivelato un esecutore impeccabile delle richieste della troika. La Grecia è diventata un buon "studente", applicando misure di grande portata per migliorare i conti e rispettare i parametri. Pochi giorni fa Commissione Ue ed Eurogruppo hanno promosso le riforme approvate da Atene nel post bail out, cioè da quando il paese è uscito dal piano di salvataggio lo scorso agosto. E mentre l'economia è tornata lentamente a crescere, la disoccupazione resta la più alta d'Europa, 18,6%. Tsipras era rimasto alla guida di un governo con una maggioranza più che risicata, poggiando su soli tre voti di differenza, e che vede l'alleanza tra Syriza e la destra indipendente di Anel in un inedito governo rossonero molto lontano dal rosso fuoco iniziale.

ALLE ELEZIONI IN GRECIA CADE TSIPRAS MA FANNO FLOP ANCHE I SOVRANISTI E GLI EUROSCETTICI DI SINISTRA

Ecco che allora i greci hanno deciso di punire Tsipras. In molti hanno considerato tradite le sue promesse battagliere. Ma, sorpresa, non si sono rivolti ai movimenti sovranisti o populisti di destra, che eppure sono ben presenti in Grecia. I neonazisti di Alba Dorata, considerati un vero e proprio fenomeno fino a qualche anno fa, sono rimasti persino fuori dal parlamento, senza aver raggiunto la soglia minima di ingresso del 3 per cento. L'ultradestra di Elliniki Lysi (Soluzione Greca) invece ha conquistato il 3,7% che le valgono 10 seggi ma è rimasta al di sotto delle attese. Dall'altra parte della barricata, i comunisti del Kke si sono fermati poco oltre il 5 per cento. Ancora peggio è andata per la "rivoluzione" di Varoufakis, che con il suo Diem25-Mera25 ha raccolto solo il 3,44% e nove seggi.

IL TRIONFO DEL PARTITO MAGGIORITARIO ED EUROPEISTA

I voti dei greci delusi, infatti, non sono finiti a sovranisti o populisti di diversi colori ma soprattutto a un grande partito tradizionale che ha a lungo governato il paese, Nuova Democrazia. Kyriakos Mitsotakis ha trionfato con quasi il 40% dei voti. Per la prima volta dal 2009 la Grecia sarà governata da un partito con una chiara maggioranza in parlamento. Mitsotakis è un convinto europeista e ha un passato da banchiere di primo livello. Una vittoria che non può che far piacere a Bruxelles e a Berlino, con il Ppe di Angela Merkel che ne guadagna in "peso specifico".

DALLA GRECIA UN MESSAGGIO A TUTTI I SOVRANISTI UE

La Grecia sembra aver capito che il voto populista non ha portato novità profonde nelle relazioni con Bruxelles, anzi. E allora, sembrano dire, piuttosto che un populismo europeista meglio un europeismo tout court, in grado magari di "contare" di più nelle stanze e nei corridoi delle istituzioni comunitarie. Indirettamente un messaggio da recapitare anche ai sovranisti di mezza Europa: un conto sono le promesse e le urla di battaglia quando non si è al governo, un conto è dover governare alle prese con le richieste di Bruxelles e i numeri da rispettare. Da Atene sembra emergere un segnale: il rischio concreto è che si muoia tutti europeisti.

@LorenzoLamperti