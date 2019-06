Elezioni Guatemala risultati: in vantaggio Torres ma sarà ballottaggio

Guatemala: presidenziali, Torres in testa ma verso ballottaggio

E' la ex first lady Sandra Torres a guidare lo spoglio delle elezioni presidenziali in Guatemala, dove con molta probabilita' si andra' pero' verso il ballottaggio l'11 agosto. Torres, candidata di centro-sinistra ed ex moglie del presidente Alvaro Colom, e' in testa nei primi risultati parziali, con il 24,18% delle preferenze e il 42% delle schede scrutinate, e man mano che procede lo spoglio, continua ad aumentare il suo vantaggio.

Al secondo posto il conservatore Giammattei

Subito dopo, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale, segue il conservatore Alejandro Giammattei, al 15%. Piu' di otto milioni di guatemaltechi sono stati chiamati alle urne, ieri domenica, per eleggere il nuovo presidente, ma nessuno dei candidati si prevede raggiunga il 50% piu' uno dei voti, necessari a evitare il ballottaggio. Torres, socialdemocratica del partito Unidad Nacional de la Esperanza, e' alla terza candidatura da presidente del Paese.