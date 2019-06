Elezioni Guatemala: tra comici, pm, Maya, scandali e migranti verso gli Usa

Domenica 16 giugno il Guatemala va alle urne per le elezioni presidenziali. Si tratta di un paese molto importante per gli equilibri dell'America centrale. Confina infatti a Nord con il Messico e rappresenta il passaggio obbligato per tutti i migranti provenienti dalla regione e diretti verso gli Stati Uniti. Tra scandali, corruzione, candidati eclusi, pm impegnati sui crimini elettorali minacciati, il Guatemala si appresta a scegliere il successore di Jimmy Morales, l'ex comico che vinse le scorse elezioni nel 2015.

Non si può certo dire che le elezioni arrivino in un momento particolarmente felice per il Guatemala, scosso negli ultimi anni da una lunga serie di scandali. All'inizio del 2019 si e' consumato l'ultimo atto del conflitto tra l'Esecutivo del presidente Morales e la CICIG (Commisione internazionale contro la Corruzione e l'Impunità in Guatemala) agenzia che dipende dalla Segreteria del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il 7 gennaio 2019 il Presidente Morales ha comunicato, con una decisione unilaterale, che l'azione e l'operato della CICIG dovevano concludersi entro 24 ore a causa di flagranti violazioni della sovranità nazionale guatemalteca. Negli anni si sono susseguiti presunti casi di corruzione relativi al finaziamento illecito dei principali partiti politici del Guatemala, tra cui proprio l'FCN-Nacion del Presidente Morales.

I candidati sono più di venti ma ci sono alcune esclusioni eccellenti. La più rumorosa è quella di Telma Aldana, l'ex procuratrice generale sulla quale erano risposte molte speranze di rinnovamento e di legalità. Aldana, secondo molti osservatori vittima di un complotto ordito da una classe politica che temeva la sua indipendenza, è stata costretta a farsi da parte dopo aver ricevuto una denuncia per corruzione, avanzata per altro dal partito concorrente Todos di Felipe Alejos.

Costretta a farsi da parte anche Zury Rios, figlia del dittatore che aveva dominato il Guatemala negli anni Ottanta. La grande favorita diventa dunque Sandra Torres, che nei sondaggi di aprile era data al 17%, proprio davanti ad Aldana al 10% e alla Rios al 7%, visto che le due contendenti più pericolose sono state stoppate. Alla Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom, è stata data luce verde nonostante anche lei sia indagata per finanziamenti illeciti per la campagna elettorale del 2015.

Meno speranze per Thelma Cabrera, 49 anni, la prima donna di origine Maya a puntare alla presidenza del paese. Cabrera, candidata per il Movimiento para la Liberaciòn de los Pueblos che sostiene le rivendicazioni degli indigeni con un programma ostile alle multinazionali e favorevole alle nazionalizzazioni. La Cabrera è comunque accreditata solo del 5% dei voti, alle spalle oltre che della Torres anche di Alejandro Giammattei con il 12%, Roberto Arzú con il 9% ed Edmond Mulet con il 7%.

In ogni caso il nuovo presidente diventerà subito osservato speciale degli Stati Uniti di Trump. Per scongiurare l'entrata in vigore dei dazi minacciati, il Messico è pronto a schierare proprio sul confine meridionale con il Guatemala fino a 6mila militari per dimostrare agli Stati Uniti il suo impegno per una riduzione sensibile dell'arrivi di migranti. Il tutto mentre il Procuratore generale del pubblico ministero (Mp), Maria Consuelo Porras, ha rivelato che il responsabile della Procura dei reati elettorali, Oscar Schaad, si è rifugiato all'estero, per almeno tre mesi, avendo ricevuto "gravi minacce" per la sua persona e per la famiglia.