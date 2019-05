Elezioni in Australia, colpo di scena. Vittoria della coalizione conservatrice

Sorpresa nelle elezioni australiane: contro ogni aspettativa, ha vinto la coalizione conservatrice di governo liberal-nazionale del premier Scott Morrison, che ha dichiarato: "Ho sempre ceeduto nei miracoli". Non e' ancora chiaro se i due partiti di governo avranno la maggioranza per governare, ma il leader del Labour, Bill Shorten ha gia' riconosciuto la sconfitta, si e' congratulato telefonicamente con Morrison e annunciato le dimissioni. Morrison era salito al potere nove mesi, quando, dopo una fase di grande instabilita' e di faide interne tra moderati e oltranzista, il primo ministro conservatore, Malcolm Turnbull, fu sfiduciato con un voto segreto dal gruppo parlamentare del Partito liberale, al governo in coalizione con il Partito nazionale. Secondo i dati ancora parziali, con lo spoglio che ha di poco superato il 70% delle schede, il Partito Liberale si attesta a 74 seggi, a fronte dei 76 necessari per la maggioranza assoluta.