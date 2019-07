Elezioni Israele: 3 partiti arabi uniti. Intanto test segreti in Alaska

Israele: tre partiti arabi su quattro uniti a voto 17 settembre

I tre principali pe'artiti arabi di Israele, Hadash, Raam e Taal, hanno annunciato che correrrano in una lista unica alle elezioni del prossimo 17 settembre, dopo la perdita di consensi patita ad aprile, quando si erano presentati divisi in due liste. L'annunciao e' arrivato dal leader di Hadash, Ayman Odeh, in una conferenza stampa durante la quale e' stato espresso l'auspicio che il quarto partito arabo, Balad, si unisca agli altri tre. Alle elezioni dello scorso 9 aprile c'era stata una spaccatura: da un lato i due partiti di sinistra Hadash e Taal (6 i seggi conquistati) dall'altro la lista del partito nazionalista progressista Balad e della formazione islamista moderata Raam (4 seggi): un totale di 10 deputati (su 120). Nel 2015 c'era stato l'exploit della Lista Araba Unita, terzo partito alla Knesset con 15 seggi.

Israele, test segreti balistici in Alaska

Nelle ultime settimane Israele ha segretamente condotto in Alaska (Usa) tre test del missile 'Arrow-3', in cooperazione con le autorita' statunitensi. "Quei test - ha rivelato oggi il premier Benyamin Netanyahu - sono riusciti oltre ogni immaginazione. 'Arrow-3' ha intercettato con pieno successo missili balistici oltre l'atmosfera, ad altitudini e a velocita' senza precedenti. L'esecuzione e' stata perfetta, i bersagli sono stati centrati in pieno".