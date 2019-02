Elezioni Israele, alleanza laico-centrista. Netanyahu trema e guarda a destra

Elezioni Israele, si avvera l'incubo di Netanyahu: alleanza tra Benny Gantz e Yair Lapid

I timori del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si sono avverati: Benny Gantz e Yair Lapid sono riusciti a trovare un accordo e sono ora una minaccia concreta per le sue chance di rielezione. L'ex capo di Stato maggiore e l'ex ministro delle Finanze hanno fuso i rispettivi partiti dando vita a una nuova entità laico-centrista, "Blu e Bianco", che i primi sondaggi danno in vantaggio con 36 seggi sul Likud di Netanyahu, dato tra i 26 e i 30. E il premier tenta di correre ai ripari, consapevole che la partita si gioca sul filo del rasoio e che per raggiungere la maggioranza dei 61 seggi su 120 alla Knesset bisogna evitare la dispersione dei voti. "Se non convinciamo le persone a non sprecare i loro voti su partiti che non supereranno la soglia (elettorale), siamo in pericolo", ha commentato dopo l'alleanza di Gantz e Lapid.

Elezioni Israele, Netanyahu preme per l'alleanza con la destra radicale

Da qui, le fortissime pressioni esercitate su due formazioni religiose della destra radicale che si sono decise a unire le forze in vista del voto del 9 aprile, convinte dal premier che ha promesso loro un posto in lista e due importanti incarichi ministeriali nel futuro governo. Un'alleanza che ha fatto scalpore e che ha suscitato critiche durissime - anche al di là dell'oceano - dal momento che i due partiti sono noti per le posizioni estremiste e razziste.

Netanyahu pronto ad allearsi con i seguaci dell'espulsione degli arabi e dell'annessione forzata dei Territori occupati

Focolare ebraico (HaBayit HaYehudi), che la settimana scorsa ha visto confluire nelle sue file l'ultra nazionalistica Unione Nazionale, ha tra le sue figure di spicco Bezalel Smotrich, un "omofobo orgoglioso" auto-dichiarato. Otzma Yehudit ha le sue radici nel Kach, il movimento razzista di estrema destra fondato negli anni '70 dal rabbino Meir Kahane e messo al bando vent'anni dopo. I suoi seguaci sognavano di trasformare Israele in una teocrazia ebraica, sostenevano l'espulsione degli arabi e l'annessione forzata di tutti i Territori occupati. Tra le sue fila, c'era quel Baruch Goldstein che nel 1994 aprì il fuoco nella moschea Ibrahimi a Hebron, uccidendo 29 palestinesi.

Elezioni Israele, Netanyahu rischia davvero la poltrona

Oggi tra i suoi rappresentanti ci sono Benzi Gopstein, il leader di un gruppo estremista anti-assimilazione, e Itamar Ben Gvir, un avvocato che ha fatto carriera difendendo i coloni israeliani radicali implicati nelle violenze in Cisgiordania. Insieme, i due piccoli partiti potrebbero superare la soglia elettorale (3,25%) e conquistare diversi seggi in Parlamento. Un chiaro matrimonio d'interesse: "Netanyahu ha fatto pressioni perché ci unissimo. Lui conosce la matematica e sa che se non ci uniamo, non avremo una coalizione" di governo, ha sottolineato lo stesso Ben Gvir. Secondo il leader dei laburisti, Avi Gabbay, è la "bancarotta" dei valori del Likud mentre per Gantz "Netanyahu ha perso il contatto con il sionismo e la sua dignità".