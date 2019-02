Elezioni Israele, Netanyahu a rischio: i due avversari si alleano

Elezioni Israele: i 2 principali avversari di Netanyahu annunciano alleanza

I due principali sfidanti del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno annunciato un'alleanza elettorale nel tentativo di sconfiggerlo nelle elezioni di aprile. Benny Gantz, rispettato militare ex capo di stato maggiore, e il politico centrista Yair Lapid hanno dichiarato che formeranno una lista comune per le elezioni del 9 aprile e in caso di vittoria avrebbero assunto a rotazione l'incarico di premier. Gantz è a capo del suo partito Israel Resilience lanciato di recente, mentre Lapid guida Yesh Atid, che attualmente ha 11 dei 120 seggi in Parlamento.