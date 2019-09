Elezioni Israele: referendum su Netanyahu. Gantz ci prova. Gli attori in campo

Israele di nuovo al voto, chi sono gli attori in campo

Martedi' 17 settembre Israele torna al voto, a sei mesi dalla precedente tornata elettorale, conclusasi con un nulla di fatto. Dieci i partiti in campo.

- LIKUD: Dopo il fallimento delle scorse elezioni, quando non riusci' a formare una coalizione di governo, Benjamin Netanyahu ci riprova e guida il partito alla conquista del quinto mandato. Sul leader inossidabile pende il rischio di incriminazione in tre casi.

- BLU E BIANCO: E' stata la sorpresa del voto di aprile, il cosiddetto 'partito dei generali' che ha messo insieme tre ex capi di Stato maggiore, Benny Gantz, Moshe Ya'alon e Gabi Ashkenazi, cui si e' unito il partito Yesh Atid di Yair Lapid. Testa a testa con il Likud, ha stretto un accordo post-elettorale con il partito ultra-nazionalista russofono Ysrael Beiteinu di Avigdor Lieberman per non disperdere eventuali seggi.

- YISRAEL BEITEINU: Voce della comunita' russofona in Israele, ex alleato di Netanyahu al governo, ora acerrimo nemico, il partito e' dato in crescita nei sondaggi, rispetto ai 5 seggi conquistati ad aprile. Alla luce della sostanziale parita' tra i due principali partiti israeliani, Lieberman resta cruciale e si prevede che sara' l'ago della bilancia.

- OTZMA YEHUDIT: Il partito di estrema destra di impostazione kahanista potrebbe riuscire a entrare da solo alla Knesset. I sondaggi lo danno sul filo del rasoio: sarebbe la prima volta per una formazione accusata di rifarsi alle teorie del Kach, il movimento razzista di estrema destra fondato dal rabbino Meir Kahane e messo al bando negli anni '90.

- LISTA UNITA: Arrivati divisi alla scorsa prova elettorale, e puniti per questo dagli elettori, per queste elezioni i quattro partiti arabi - Balad, Hadash, Ta'al e United Arab List - hanno ridato vita alla lista unitaria guidata da Ayman Odeh.

- YAMINA: Fondato dall'ex ministro della Giustizia, Ayelet Shaked, riunisce vecchi compagni di partito come Naftali Bennett con Bezalel Smotrich dell'Unione dei Partiti di Destra, in un'unione tra estrema destra e religiosi radicali.

- LABOUR-GESHER: Dopo la disastrosa performance alle ultime elezioni, i laburisti hanno defenestrato il loro leader Avi Gabbay e scelto Amir Peretz. Hanno quindi unito le forze con Gesher, partito liberale di Orly Levy, ex deputato di Yisrael Beiteinu, che non era riuscito a entrare in Parlamento.

- UNIONE DEMOCRATICA: Nonostante voci di una possibile unione con i laburisti in vista delle elezioni, la sinistra radicale di Meretz ha trovato l'accordo con il Partito Democratico di Ehud Barak, l'ex premier ritornato sulla scena politica, al quale si e' unita la fuoriuscita dai laburisti Stav Shaffir. Ne e' nata l'Unione Democratica guidata da Nitzan Horowitz, mentre Barak e' in decima posizione in lista, colpito dalle connessioni con Jeffrey Epstein, il finanziere miliardario americano arrestato per sfruttamento sessuale di minori e morto suicida in carcere.

- UNITED TORAH JUDAISM: E' il partito ultraortodosso che rappresenta la comunita' ashkenazita. Sostiene il controllo della vita religiosa del Paese, parla yiddish e si oppone alla leva militare obbligatoria per i suoi seguaci haredi. A questo proposito, feroce lo scontro con l'ultranazionalista laico Lieberman, ministro della Difesa nel precedente governo.

- SHAS: E' il punto di riferimento per la comunita' ultraortodossa sefardita. A guidarlo, Arye Deri, che ha scontato due anni in carcere per corruzione.