Elezioni Israele,urne aperte.Testa a testa Netanyahu-Gantz, decisivo Lieberman

Elezioni Israele: urne aperte, secondo voto in sei mesi

Bibi o Benny? Gli israeliani oggi sono chiamati alle urne per una scelta fra il primo ministro Benjamin Netanyahu, al potere da un decennio, e l'ex capo dell'esercito Benny Gantz: le elezioni di oggi arrivano cinque mesi dopo un primo duello senza vincitore. I seggi elettorali hanno aperto alle 7 (ora locale, le 6 in Italia) e chiuderanno alle 22 (le 21 italiane) per questo secondo round che, secondo gli ultimi sondaggi televisivi israeliani, promette di essere una battaglia feroce. Circa 6,4 milioni di elettori andranno ai 10.700 seggi elettorali. Exit poll saranno diffusi alla chiusura dei seggi e gia' in tarda serata sono attesi i primi risultati Lo scorso aprile, il Likud (a destra) di Netanyahu e la formazione centrista Kahol Lavan, Blu-bianco, i colori della bandiera israeliana, di Gantz, hanno ottenuto 35 seggi su 120 nella Knesset, il Parlamento. Il presidente israeliano Reuven Rivlin aveva incaricato Benjamin Netanyahu di formare un governo di coalizione. Ma non essendo in grado di farlo, Netanyahu ha sciolto il Parlamento e ha chiesto una nuova elezione. Un aggregatore di sondaggi ha accreditato i partiti con 32 seggi ciascuno. Il punteggio dei loro potenziali alleati, i partiti di destra e religiosi per Netanyahu, e i partiti di sinistra e arabi per Gantz, dovrebbe essere decisivo.

Israele: da affluenza a voto russo, incognite del voto

- L'ENIGMA DELL'AFFLUENZA: La partecipazione al voto e' uno dei principali interrogativi. In Israele l'affluenza segue generalmente le linee dell'appartenenza comunitaria, con gli ultra-ortodossi che si recano in massa alle urne seguendo le direttive dei rabbini (fattore di cui ha beneficiato negli ultimi anni Netanyahu) e la minoranza araba che oscilla tra sfiducia e astensione come forma di protesta, registrando cosi' una partecipazione solitamente al di sotto della media nazionale. Alle ultime elezioni di aprile l'affluenza araba e' crollata al 49% rispetto al 64% del 2015; un segnale della disapprovazione degli elettori nei confronti dell'incapacita' dei quattro partiti arabi di trovare un accordo e mantenere in vita la Lista Comune. Proprio la resurrezione di questa formazione alle elezioni del 17 settembre potrebbe portare a una'aumentata partecipazione araba. Il tema e' centrale anche per il Likud, la cui base tradizionale negli anni ha mostrato qualche segnale di stanchezza nei confronti di Netanyahu. Improbabile il passaggio a un'altra formazione ma la scelta del premier di bombardare l'opinione pubblica con i suoi slogan migliori, soffiando sulla paura del nemico, in patria e fuori, indica che non vuole lasciare a casa nessun elettore.

- LA SINISTRA A RISCHIO: Le ultime elezioni del 9 aprile sono state una vera e propria Caporetto per la sinistra israeliana. I laburisti sono crollati a 6 seggi rispetto ai 24 conquistati nel 2015 quando erano alleati con la formazione di Tzipi Livni; Meretz si e' fermata 4. Per affrontare la nuova tornata elettorale, i partiti hanno dato vita a una serie di fusioni: i laburisti si sono uniti a Gesher, partito liberale di Orly Levy, ex deputato di Yisrael Beiteinu, mentre la sinistra radicale di Meretz ha trovato l'accordo con il Partito Democratico di Ehud Barak, l'ex premier ritornato sulla scena politica dando vita all'Unione Democratica. Scelte che rischiano di suscitare una certa confusione nei rispettivi elettorati, con i laburisti che si sono spostati piu' chiaramente a sinistra con la nuova direzione di Amir Peretz, e il Meretz che invece e' accusato di aver annacquato la sua identita' radicale unendosi con Barak e l'ex deputata laburista Stav Shaffir. I sondaggi finora non li hanno premiati, entrambi si fermano a 5 seggi e c'e' sempre il rischio di non riuscire a superare la soglia di sbarramento del 3,25%. Proprio per questo sembra ancora piu' suicida la 'campagna acquisti' di Benny Gantz che cerca di sottrarre loro voti, dal momento che se le formazioni non riuscissero a entrare in Parlamento, per il sistema proporzionale di redistribuzione dei voti, almeno due seggi potrebbero finire alla coalizione di Netanyahu, aiutandolo cosi' a raggiungere la tanto sospirata maggioranza.

- L'INCOGNITA 'RUSSA': Stando ai sondaggi, resta decisivo Avigdor Lieberman, leader del partito ultranazionalista russofono Yisrael Beiteinu, ex alleato di Netanyahu al governo, oggi acerrimo nemico, che con i suoi 7 seggi in dote (di piu' rispetto ai 5 del voto di aprile, ma scesi rispetto ai 10 dati dalle indicazioni di voto della scorsa settimana), sara' probabilmente l'ago della bilancia. Da qui, l'attivismo del leader del Likud, che negli ultimi mesi ha inserito in agenda la questioni delle pensioni dei veterani sovietici che vivono in Israele, ha nominato un 'consigliere speciale' per la comunita' russofona, si e' recato a stringere la mano al nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky per poi volare a Sochi dal presidente russo Vladimir Putin in cerca del suo endorsement. Uno sprint che si spiega solo in chiave elettorale, ha denunciato acidamente Lieberman.

- I VOTI DI KULANU E ZEHUT: Moshe Kahlon, leader del partito centrista Kulanu sopravvissuto per il rotto della cuffia alle scorse elezioni, stavolta ha deciso di passare la mano, facendo un accordo con Netanyahu in cambio di posti sicuri in lista e il mantenimento dell'incarico di ministro delle Finanze nel prossimo governo. Patto di desistenza anche con Moshe Feiglin, alla guida del partito Zehut, che si e' ritirato dalla corsa in cambio di un posto nel governo per lui e la liberalizzazione della marijuana, una delle battaglie centrali del partito. Incerta la destinazione dei voti dei loro elettori, sono quattro i partiti che se li contendono, oltre al Likud: Yasmina, Yisrael Beiteinu, Blu e Bianco o Labour-Gesher.

- OTZMA YEHUDIT: Il partito di estrema destra guidato da Itamar Ben-Gvir potrebbe stavolta riuscire da solo a fare il suo ingresso nella Knesset. I sondaggi lo danno sul filo del rasoio per passare la soglia di sbarramento, galvanizzando la sua base elettorale. Come per Michael Ben-Ari nella precedente tornata elettorale, anche stavolta altri due suoi candidati Baruch Marzel e Ben-Zion Gopstein sono stati messi al bando dalla Corte Suprema.

- IL RUOLO DI GANTZ: L'ex capo di Stato maggiore, alla guida del cosiddetto partito dei generali, e' stato la novita' delle elezioni dello scorso aprile. Presentato come l'anti Bibi, il campione scelto per battere il leader del Likud ha conquistato l'attenzione e un buon seguito, senza riuscire pero' a sfondare. Dopo l'entusiasmo iniziale, la sua stella non brilla, un personaggio poco incisivo, tanto da far dire agli opinionisti che la battaglia stavolta e' tra Netanyahu e Lieberman e lui potrebbe ancora diventare premier, ma di default.