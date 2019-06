Elezioni Kazakistan, Tokayev strafavorito. Nazarbayev sempre dietro le quinte

Elezioni Kazakistan, primo storico voto per il post Nazarbayev

Il momento è storico. Domenica il Kazakistan elegge un nuovo presidente, dopo le dimissioni a sorpresa lo scorso marzo del padre fondatore del Paese ex sovietico, Nursultan Nazarbayev. Si tratta delle prime elezioni per il paese da quasi 18 milioni di abitanti. Sin dai tempi della dissoluzione dell'Unione Sovietica, infatti, Nazarbayev è sempre rimasto al potere portando il paese, almeno negli ultimi tempi, in orbita cinese. Il Kazakistan è infatti il paese dove gli investimenti della Belt and Road di Pechino sono più evidenti.

Elezioni Kazakistan, super favorito il delfino di Nazarbayev, Tokayev

In lizza ci sono sette candidati, compresa Dania Espayeva, esponente del partito Democratico Ak Zhol e prima donna a candidarsi alla presidenza. Ma tutto lascia pensare che il presidente ad interim, ex diplomatico e direttore generale delle Nazioni Unite a Ginevra Kassym-Zhomart Tokayev sarà il nuovo il prossimo capo dello Stato kazako. Tokayev, 66 anni, fedelissimo di Nazarbayev, è candidato per Nur Otan, il partito governativo di cui Nazarbayev resta leader. L'ex presidente è anche capo del Consiglio di Sicurezza, organo che ha ottenuto nuovi poteri. Un doppio incarico che pare garantire all'ex presidente un ruolo di grande influenza, tanto che da più parti le dimissioni del 78enne Nazarbayev sono state viste come una manovra per gestire la transizione di persona dopo 29 anni al potere.

Elezioni Kazakistan, il giornalista Kosanov unico oppositore

L'unico candidato a rappresentare l'opposizione al voto di domenica è il 55enne giornalista, veterano in politica, Amirzhan Kosanov. Ma da queste elezioni non sono attese sorprese, come non sono previsti veri cambiamenti da Tokayev, una volta insediato con voto popolare. L'ex diplomatico, una settimana dopo aver assunto la presdienza ad interim, ha cambiato il nome della capitale da Astana a "Nur-Sultan" in onore del suo mentore, senza alcuna pubblica consultazione. Un atto che la dice lunga sul futuro, non così diverso dal passato (e presente) Kazakistan.