Elezioni Kazakistan, vince Tokayev l'erede di Nazarbayev tra le proteste

Kazakistan, Tokayev vince tra le proteste: 500 arresti

Niente sorprese, chi doveva vincere ha vinto: il nuovo presidente del Kazakistan e' il 66enne Kassym-Jomart Tokayev, il "delfino" dell'ex capo di Stato nonche' padre-padrone del gigante centrasiatico, Nursultan Nazarbayev. Stando ai primi exit poll, ha avuto il 70,1% dei voti. Il candidato dell'opposizione, Amirzhan Kosanov, si e' fermato al 15,4% dei consensi. Eppure le prime elezioni presidenziali da 30 anni a questa parte sono state tutt'altro che tranquille. Le autorita' segnalano oltre 500 arresti in varie citta' del Paese, ma potrebbero essere molti di piu'. I video e le immagini che circolano sui social network mostrano una realta' che il gigante centrasiatico, ex repubblica sovietica, certo preferiva non mostrare: massicce proteste di piazza proprio per chiedere il boicottaggio delle elezioni convocate per oggi dopo le dimissioni, a sorpresa, di Nazarbayev, lo scorso marzo. Per il viceministro all'Interno, Marat Kosciajev, gli arrestati sarebero "elementi radicali" colpevoli di aver organizzato manifestazioni "non autorizzate". Non la pensa cosi' chi e' sceso in piazza: "Vergogna, vergogna", gridava la folla ad Almaty, la piu' grande citta' kazaka, mentre alcuni manifestanti venivano trascinati via dalle forze di sicurezza. E' qui che, a quanto riferisce un corrispondente della France Press, sono finite in manette anche due colleghi della sua agenzia: il primo e' stato rilasciato mentre al secondo e' stata sequestrata tutta l'attrezzatura. Nella stessa citta' sono stati fermati e poi rilasciati un giornalista di Radio Free Europe, Petr Trotsenko, e un cooperante norvegese. A detta delle autorita' di Nur-Sultan, i manifestanti hanno cercato di "destabilizzare" il processo elettorale. Complessivamente, non e' chiaro quante siano state le persone scese in piazza: "molte migliaia", stando a quel che affermano gli organizzatori delle proteste. Gli attivisti per i diritti civili riferiscono, dal canto loro, che molti dei manifestanti sarebbero stati fermati ed interrogati per ore. Nella capitale Nur-Sultan la protesta si e' concentrata nelle strade del centro: a quanto raccontano i testimoni, i manifestanti avrebbero respinto l'avanzata delle forze di sicurezza spingendoli indietro con i loro cartelli. In un caso, sarebbero riusciti a liberare alcune persone fermate da un autobus della polizia. Altri 20 arresti vengono segnalati a Shyment, nel sud del Paese.

La vittoria dell'erede di Nazarbayev arriva tra le proteste

I manifestanti chiedono elezioni "libere ed eque": il voto di oggi e' considerato ne' piu' ne' meno una farsa. A promuovere le proteste di oggi e' stato Mukhatra Ablyazov, che vive in esilio in Francia e che e' considerato uno dei piu' strenui oppositori di Nazarbayev. Il punto e' che sostanzialmente Tokayev e' gia' al potere, essendo stato nominato presidente ad interim su indicazione esplicita dello stesso Nazarbayev, sotto il quale aveva servito come premier e come ministro degli Esteri. In teoria, il voto di oggi doveva rappresentare la legittimazione popolare del nuovo presidente. Ma, a quanto afferma l'opposizione, gli altri sei candidati in lizza non hanno mai avuto alcuna reale chance, se non altro in considerazion edella colossale sproporzione di mezzi: loro non sono quasi mai apparsi in pubblico, laddove la campagna di Tokayev poteva contare su un budget multimilionario. D'altronde, era stato lo stesso Nazarbayev a dirlo, quando annuncio' le sue dimissioni: "Tokayev e' esattamente la persona a cui possiamo affidare il governo del Kazakistan. E' onesto, responsabile e affidabile". In realta', il sistema di potere di Nazarbayev resta pienamente in sella: l'ex presidente rimane leader del partito di governo Nur-Otan (Luce della patria) e rimane a capo del potentissimo Consiglio di sicurezza. In piu', oltre ad essere senatore onorario, ha ricevuto il titolo onorario di "Capo della nazione" (elbasy, in kazako). Per completare il quadro, a presiedere il Senato - al posto di Tokayev - e' la figlia del Nazarbayev, Dariga Nazarbayeva. La missione del nuovo capo dello Stato, dicono gli osservatori, e' chiarissima: far si' che il Kazakistan si mantenga in equilibrio tra i suoi vicini giganti, la Russia e la Cina, mantenendo al tempo stesso il filo con l'Occidente. Tutto questo tenendo sotto controllo chi vuole scendere in piazza.