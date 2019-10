Elezioni Kosovo, gesto politico dell'Ue: a Pristina la prima visita di Borrell

KOSOVO: BORRELL, 'MIA PRIMA VISITA SARA' A PRISTINA'

La prima visita fuori dall'Ue dell'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell, quando entrerà in carica, sarà a Pristina, capitale del Kosovo, un Paese che Madrid non ha mai riconosciuto, a causa delle implicazioni che un riconoscimento della secessione kosovara avrebbe per la politica interna della spagnola, percorsa da tensioni indipendentiste in Catalogna e in Euskadi, il Paese Basco. Lo annuncia lo stesso Borrell, in audizione davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles. "Il riconoscimento del Kosovo - afferma il politico catalano, membro del Psoe - è competenza dell'Ue. Serbia e Kosovo devono raggiungere un accordo e farò del mio meglio" perché questo accada.

"La mia prima visita sarà a Pristina. Conosco bene la Serbia, ma non sono mai stato in Kosovo, per ovvi motivi. Se noi europei non saremo in grado di risolvere questo problema nel nostro immediato vicinato, è molto difficile credere che saremo una potenza geopolitica". "Non importa cosa fa la Spagna - prosegue Borrell - perché finché Russia, India e Cina non riconosceranno il Kosovo, non sarà uno Stato. Dobbiamo lavorare duro per continuare le discussioni. Il Kosovo deve ritirare le misure doganali e la Serbia deve impegnarsi in un dialogo sincero". Lo stallo "è durato troppo a lungo: lo status quo non è accettabile. Non possiamo continuare così: dobbiamo fare un accordo tra Serbia e Kosovo e questa per me sarà una priorità", conclude Borrell.